Gigi Hadid e Zayn: la prima foto di famiglia con la bambina

Gigi Hadid e Zayn Malik hanno condiviso la loro prima foto di famiglia con la loro bambina! La modella ha pubblicato la prima immagine in cui si vede lei travestita dal personaggio Samus Aran dei videogiochi Metroid e il cantante con la divisa dei Serpeverde di Harry Potter. Insieme guardano estasiati la piccola che indossa una tutina verde e un cappellino come Hulk.

Mark Ruffalo, l’attore che interpreta il supereroe degli Avengers, ha lasciato il suo commento sotto la tenerissima foto: “Buon primo Halloween a una fortissima collega Avenger. Spacchi!”.

Gigi Hadid via Instagram stories. pic.twitter.com/gY5phkygVT — Gigi Hadid Italia (@GigiHadidIT) November 1, 2020

Mercoledì 23 settembre Gigi Hadid e Zayn hanno dato alla luce il primo vero frutto del loro amore. Il periodo post parto per Gigi e Zayn non poteva andare meglio, perlomeno secondo un insider vicino alla coppia! Ecco come una fonte anonima ha commentato i loro primi giorni da genitori:

Gigi Hadid è al settimo cielo e non riesce a credere di aver creato un angelo. Lei ne è completamente innamorata ed ha già vissuto tantissimi momenti emozionanti in compagnia della sua piccola bimba. Zayn si è emozionato un sacco quando è nata la sua bambina. Per lui è stato un momento davvero speciale e commovente. Lui ha dichiarato di essere già completamente cambiato e che non potrebbe mai deludere lei o Gigi. Ha intenzione di essere il miglior padre possibile, ed è davvero estasiato.

Al momento i due ragazzi di troverebbero ancora nella fattoria della madre della top model, Yolanda Hadid, in Pennsylvania, proprio dove hanno passato il periodo della gravidanza. Fino ad ora i due giovani sono stati molto riservati sulla piccola, scegliendo di non condividere foto della bambina e di non far sapere il nome.