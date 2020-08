Billie Eilish canta My Future alla convention democratica (VIDEO!)

Billie Eilish ha cantato My Future nella terza giornata della convention nazionale democratica. L’esibizione è avvenuta lo scorso 19 agosto. Ricordiamo come My Future sia il primo singolo che la giovanissima artista, da molti considerata la fondatrice del genere dark-pop, ha pubblicato dopo la quarantena. Come informa Rolling Stone, prima di iniziare a cantare, Eilish ha parlato dell’importanza del voto e della posta in gioco. Billie ha dichiarato: “Non c’è bisogno che vi dica che le cose vanno male. Donald Trump sta distruggendo il paese e le cose a noi care”. Secondo la cantante 18enne ci sarebbe bisogno di leader che non neghino problemi quali il Covid-19 e il cambiamento climatico, ma che si diano da fare per risolverli.

BILLIE EILISH CONTRO IL RAZZISMO E LE DISUGUAGLIANZE

Billie Eilish ha spiegato che che i leader ideali dovrebbero combattere contro piaghe quali il razzismo sistemico e le disuguaglianze. Secondo Eilish ciò si ottiene quando il leader in questione sa bene quale sia la posta in gioco. La cantante statunitense ha spiegato che qualcuno starebbe costruendo un team “che condivide i nostri valori”. Il consiglio di Billie per iniziare bene? Votare contro Donald Trump e a favore di Joe Biden.

‘NON POSSIAMO RIMANERE IN SILENZIO’

Billie Eilish ha aggiunto: “Non possiamo stare in silenzio, non possiamo rimanere in disparte. Dobbiamo votare come se le nostre vite e il mondo dipendessero da ciò ed effettivamente è così”. Secondo Billie l’unica maniera per conoscere il futuro è “costruirlo da sé”. “Per favore, registratevi. Per favore, votate” ha pregato la 18enne. Nel filmato disponibile sul web (che vi mostriamo a fine articolo) inizialmente Billie suona il piano elettrico per poi spostarsi al centro del palco e cantare assieme a suo fratello Finneas. Una volta terminato il pezzo, Finneas si mette a suonare l’outro al piano elettrico, mentre Billie ha concluso il suo monologo: “E io, io sono innamorata, ma non di qualcun altro. Ci vediamo tra un paio d’anni”.

