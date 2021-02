Quando è stato annunciato il cast di Fate – The Winx Saga, molti fan della serie animata della Rainbow si sono chiesti chi fosse Terra e, soprattutto, che fine avesse fatto la loro adorata Flora. Nella serie tv di Netflix, infatti, Eliot Salt interpreta una fata della natura di nome Terra, che nella prima stagione scopriamo essere la cugina della protagonista di Winx Club.

Ma conosceremo mai la versione live action di Flora in Fate – The Winx Saga?! Ho deciso di chiederlo direttamente all’attrice britannica durante l’intervista esclusiva che ho fatto per GingerGeneration.it e la risposta che mi ha dato sono certa che troverà tutti d’accordo!

Durante la chiacchierata zoom che ho fatto con Eliot Salt e Precious Mustapha, che interpreta Aisha, abbiamo parlato di cosa hanno imparato dai loro personaggi, di rappresentazione in televisione e nei media e di come Terra e Aisha aiutano in questo viaggio verso l’inclusione.

Fate – The Winx Saga: Vogliamo incontrare Flora nella seconda stagione | Intervista

La serie:

Fate – The Winx Saga racconta le avventure di cinque fate che frequentano Alfea, il collegio di magia di Oltre Mondo. Le protagoniste dovranno imparare a gestire i propri poteri magici mentre affrontano l’amore, le rivalità e i mostri che minacciano la loro esistenza.

Il cast include di Fate the winx saga include Abigail Cowen nel ruolo di Bloom, Hannah van der Westhuysen nel ruolo di Stella, Precious Mustapha nel ruolo di Aisha, Eliot Salt nel ruolo di Terra, Elisha Applebaum nel ruolo di Musa, Sadie Soverall nel ruolo di Beatrix, Freddie Thorp nel ruolo di Riven, Danny Griffin nel ruolo di Sky, Theo Graham nel ruolo di Dane e Jacob Dudman nel ruolo di Sam.