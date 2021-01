Fate – The Winx saga cast: Chi è Hannah van der Westhuizen (Stella)

Da domani sarà disponibile su Netflix il li action Fate The Winx saga (scopri il trailer qui). Tra le protagoniste fatate troviamo la snob dal cuore tenero Stella interpreta da Hannah van der Westhuizen. Il suo personaggio ci è piaciuto molto soprattutto per l’evoluzione, la psicologia e la storia. Conosciamo meglio l’attrice che la interpreta

Hannah van der Westhuysen non ha un curriculum pubblico o una pagina Wikipedia che ci possa rivelare età o altri dettagli riguardo alla sua famiglia. Ecco perchè avere una biografia completa risulta impossibile. Tuttavia, i social ci corrono in aiuto. Le uniche informazioni di cui disponiamo le abbiamo ricavate grazie al profilo Instagram dell’attrice di Fate – The Winx saga. In un post risalente al 20 luglio 2018 la vediamo festeggiare il conseguimento della Laurea al Royal Festival Hall di Londra. Questo ci porta a pensare e supporre che, come la maggior parte del cast, è inglese e ha poco più di vent’anni.

Il nome potrebbe anche suggerire origini tedesche o olandesi. Un’altra foto di Instagram, scattata tra l’altro in Italia, sembra rivelare la data del suo compleanno: il 26 agosto. Hannah debutta in TV nel 2004 in un episodio della serie TV Keen Eddie dove interpreta Edwina Weatherhead. Nello stesso anno recita nei panni di Eva nella miniserie di con Donald Sutherland e William Hurt, Frankenstein.

Successivamente, avrà un po’ più di pubblico nel ruolo di Fleecey Keaton nella serie The Fugitives, dove appare in diversi episodi nel corso del 2005. Nel 2018 torna in TV con il film Get Lost! nei panni di Amy. Da allora tanti sono i progetti che ha deciso di intraprendere e che l’aspettano in futuro come un film con Antonio Banderas e Alec Baldwin.

