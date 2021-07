Fate The Winx Saga 2 – Netflix: Ecco chi è Paulina Chavez ovvero Flora

Netflix ha confermato l’inizio delle riprese della seconda stagione di Fate The Winx saga e lo ha fatto con una notizia che stavamo tutti aspettando: arriverà anche Flora! Sui social ufficiali della piattaforma streaming è stato pubblicato un video con il nome dell’attrice: Paulina Chavez. Ecco qualche dettaglio sull’attrice che vestirà i panni della fata della natura

Paulina Chavez nasce il 22 maggio 2002 in Texas ed quindi del segno dei gemelli. La sua carriera ancora agli inizi ha inizio nel 2016 quando appare nella serie Day 5. Successivamente guadagna un po’ più di attenzione nel 2018 quando recita in Colossal Youth. Potrebbe non essere un volto nuovo al pubblico di Netflix dato che ha avuto il ruolo di protagonista in Ashley Garcia: anche i geni si innamorano. In questa serie ha conosciuto e lavorato con Eva Longoria. Paulina è anche cantante

Oltre a Flora, è stato annunciato che in Fate The Winx Saga 2 ci saranno anche ci saranno anche Éanna Hardwicke (Normal People) che interpreterà un personaggio chiamato Sebastian, e Brandon Grace che farà Grey.

Gli altri membri del cast già presenti dalla prima stagione sono: Abigail Cowen che fa Bloom, Hannah van der Westhuysen che veste i panni di Stella. Precious Mustapha ovvero l’interprete di Aisha, Eliot Salt come Terra, Elisha Applebaum è Musa. E ancora Sadie Soverall nei panni Beatrix, Freddie Thorp che veste i panni di Riven, Danny Griffin è Sky, Theo Graham fa Dane. Infine, Jacob Dudman sarà ancora Sam, Ken Duken fa Andreas e Rob James Collier interpreterà Silva.

