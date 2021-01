Fate – The Winx saga cast: Chi è Sadie Soverall (Beatrix) Instagram e bio

Da domani sarà disponibile su Netflix il li action Fate The Winx saga (scopri il trailer qui). Tra le protagoniste con un ruolo da antagonista troviamo Beatrix interpretata da Sadie Soverall. Conosciamo meglio questa giovane ma promettente attrice

Sadie Soverall non ha una pagina su Wikipedia e ricostruire la infanzia e biografia precise diventa quindi difficile. Uno dei pochi dati certi che riusciamo a trovare online è la sua altezza: 1,65 cm. Il fatto che gran parte delle sue foto e dei suoi post abbiano come location Londra e l’Inghilterra ci fa pensare che abbia origini inglesi come gran parte del cast di Fate – The Winx saga.

Sadie Soverall è all’inizio della sua carriera ma ha già recitato in un film Rose Plays Julie uscito nel 2019. L’attrice sembra non abbia relazione in corso al momento o se così non fosse tiene molto alla sua privacy. [Beatrix] è una piantagrane che potrebbe ricordare ai fan le sorelle Trix, aveva dichiarato parlando del suo personaggio. Per molti dei fan potrebbe avere, forse non in questa stagione, un legame con la Winx mancante ovvero Tecna.

Ecco un post dal profilo Instagram dell’attrice di Fate – The Winx saga

