Fate – The Winx saga cast: Chi è Precious Mustapha, ovvero Aisha

Da ieri disponibile su Netflix il live action Fate The Winx saga (scopri la recensione). Tra le protagoniste fatate troviamo la schietta Aisha con il potere di manipolare tutto ciò che include l’acqua. Conosciamo meglio Precious Mustapha, l’attrice che le dà il volto

Precious Mustapha non ha rilasciato moltissime interviste perciò trovare notizie su di lei è molto difficile. Sappiamo che nasce il 13 aprile del 1997 a Hackney, nei pressi di Londra in Inghilterra. Inoltre, stando a quanto condivide su Instagram e Twitter è politicamente schierata a sinistra e attivista per i diritti civili. Ha gioito dopo l’elezione di Joe Biden alla presidenza.

Oltre a una breve apparizione nella serie The Stranger di Netflix, al momento in corso di realizzazione, l’attrice ha debuttato nel 2012 in un episodio de Il giovane ispettore Morse. Uno show ambientato negli anni 60 che seguiva Endeavour Morse e il suo lavoro di polizia nel città di Oxford. L’interprete di Aisha, sembra essere single. Questa supposizione è dovuta alla mancanza di dichiarazioni da parte dell’attrice o di indizi che potrebbero lasciar pensare all’esistenza di un partner nei suoi profili social.

Ecco un post dal profilo Twitter dell’attrice di Fate – The Winx saga: