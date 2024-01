Fate The Winx Saga sta per tornare in una nuova veste

Fate The Winx Saga sta per tornare. Ma non come possiamo immaginare. La serie tv live action Netflix purtroppo è stata cancellata dopo la sua seconda stagione e per ora nulla pare essere cambiato nonostante i fan continuino a sperare in un salvataggio dell’ultimo minuto. Rainbow, casa d’animazione che ha creato le Winx e ne detiene i diritti, ha scelto di proseguire con la storia narrata nella serie tv sotto forma di graphic novel. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Fate The Winx Saga: la graphic novel

Sono già stati svelati i primi dettagli sulla graphic novel chiamata Fate: The Winx Saga vol. 1 Dark Destiny. A scrivere la storia troviamo Olivia Cuartero Briggs mentre le illustrazioni sono a cura di Christianne Gillenardo-Goudreau. Per quanto riguarda la data d’uscita è al momento prevista per il mese di luglio 2024. Ancora non sappiamo dirvi la data d’uscita in Italia ma sarà sicuro disponibile anche in italiano.

La graphic novel Dark Destiny sarà a tutti gli effetti un sequel della serie tv. La storia sarà ambientata poco dopo l’ingresso di Bloom nel Regno delle Tenebre per trovare sua madre. Con la scomparsa di Bloom, i suoi amici si preparano per un nuovo anno di lezioni, assieme a nuovi studenti e nuove sfide. La trama ci rivela che, ancora scossi dalla perdita di Bloom, Aisha, Flora, Terra, Stella, Musa, Riven e Sky lottano per adattarsi alla loro nuova normalitа. Poteri fatati che pochi hanno mai visto prima attaccano la scuola, e gli eroi si trovano ad affrontare un mistero e un nemico che potrebbe segnare la rovina per tutti loro.

I fan di Fate: The Winx Saga scopriranno quindi quella che sarebbe stata la trama della terza stagione, anche se in formato graphic novel. Tra le domande che speriamo troveranno risposta c’è non solo il mistero della madre di Bloom, ma anche quello del passato di Beatrix. Il suo personaggio sembra infatti morto alla fine della seconda stagione, ma nei primi schizzi della graphic novel lo vediamo apparire. Ciò vuol dire che scopriremo qualcosa in più sul suo conto? Vedremo davvero le Trix come abbiamo ipotizzato per mesi? Dopotutto la stagione si conclude con la rivelazione che Beatrix ha due sorelle, Isobel e Darcy.

Non ci resta che attendere e leggere la graphic novel.

Potrebbe interessarti anche: