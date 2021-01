Fate – The Winx saga cast: Ecco chi è Elisha Applebaum ovvero Musa

Da domani sarà disponibile su Netflix il li action Fate The Winx saga (scopri il trailer qui). Tra le protagoniste fatate troviamo l’empatica Musa interpreta da Elisha Applebaum. Il suo personaggio ci è piaciuto molto anche se non è stato approfondito moltissimo. Conosciamo meglio l’attrice che la interpreta

Elisha Applebaum come la maggior parte del cast del live action di Netflix ha origini inglesi. Elisha ha infatti 25 anni e vive a Londra. Grazie al suo curriculum online conosciamo la sua altezza ovvero 160 cm. Inoltre, curiosando sul profilo Instagram dell’attrice scopriamo l’esistenza di un fratello di nome James Eliot Applebaum. Per quanto riguarda la sua istruzione e formazione sappiamo che ha frequentato per un anno un corso concentrato sul linguaggio audiovisivo all’interno di format sia seriali che cinematografici presso la scuola di recitazione The Unseen di Londra.

Prima di Fate The Winx saga ha lavorato nel thriller inglese Mob Handed e nella pellicola di Nicholas Winter, Undercover Hooligan. Durante quello stesso anno prende parte al cast del film No Reasons nei panni di Jodie. Nel 2018 invece ottiene la parte di Stacy in Carly & Paolo. Il film racconta del fortunato incontro tra due ragazzi, che ben presto si ritroveranno a dover affrontare alcune difficoltà nella loro relazione.

Ecco un post dal profilo Twitter dell’attrice di Fate – The Winx saga: