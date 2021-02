Nella prima stagione di Fate – The Winx Saga vediamo nascere l’amore tra Sky e Bloom, ma la loro relazione è abbastanza forte da affrontare le sfide magiche che incontreranno nell’Oltre Mondo? L’ho chiesto a Abigail Cowen e Danny Griffin, i due protagonisti della serie del momento di Netflix, ispirata al mondo di Winx Club.

Ho avuto la possibilità di chiacchierare con Abigail e Danny, su Zoom, come ormai è d’ordinanza, e mi hanno raccontato cosa hanno imparato dai loro personaggi, di come la storia d’amore tra Sky e Bloom li ha aiutati a crescere ed evolvere e, soprattutto, cosa si aspettano che accadrà in una ipotetica seconda stagione.

L’attrice americana, che abbiamo già conosciuto in Le Terrificanti avventure di Sabrina, mi ha confessato anche che il loro rapporto personale sul set li ha aiutati molto ad affrontare questa avventura televisiva; entrambi erano molto nervosi nel dover affrontare dei ruoli così importanti e si sono sostenuti a vicenda.

Guarda la nostra intervista esclusiva con Abigail Cowen e Danny Griffin di Fate – The Winx Saga:

Fate - The Winx Saga: Abigail Cowen e Danny Griffin parlano del futuro di Sky e Bloom | Intervista

Watch this video on YouTube

La prima stagione di Fate – The Winx Saga si è conclusa con una serie di colpi di scena, uno dei quali potrebbe sconvolgere completamente il mondo di Sky; Netflix non ha ancora annunciato ufficialmente una seconda stagione, ma la serie è al primo posto in molti Paesi in giro per il mondo, tra cui anche gli Stati Uniti e l’Italia, quindi speriamo di poter vedere come si evolverà il rapporto tra questi due personaggi.

Sinossi Fate – The Winx Saga:

Fate: The Winx Saga racconta il viaggio di formazione di cinque fate che frequentano Alfea, un collegio magico dell’Oltre Mondo dove apprendono a gestire i loro poteri, districandosi tra amori, rivalità e i mostri che le minacciano. Ideata da Brian Young (The Vampire Diaries), la serie è una rivisitazione live-action del cartone animato italiano Winx Club firmato da Iginio Straffi.

