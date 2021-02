Traduzione testo Gone Rosé: ecco finalmente il primo singolo della carriera solista dell’artista delle Blackpink!

Come vi avevamo anticipato qui su Ginger Generation, Rosé delle Blackpink ha ufficialmente fatto il suo debutto solista in occasione di The Show. Nel corso dello speciale live in streaming, l’artista nata in Nuova Zelanda, ha cantato il pezzo per la prima volta e ne ha svelato il video ufficiale.

Un pezzettino della clip Rosé l’aveva fra l’altro già svelato via social proprio nei giorni scorsi.

Qui sotto trovate video, testo e traduzione di Gone di Rosé!

Traduzione testo Gone Rosé

ROSÉ - GONE M/V

Testo

I really gotta face it

Oh, yeah, yeah

Traduzione

[Refrain] I just wanna be the oneBut to you we’re already doneTell me, why’d you have to hit and run me?Now I’m all alone cryin’ uglyYou broke my heart just for funTook my love and just left me numbNow it’s 8:00 in the morningHate in the morning (All because of you) [Pre-Chorus] Am I the story that’s sad and true?I can feel the pain, can you?You had to be the one to let me down, to color me blueHate to see you with someone newI’ll put a curse on her and youAin’t no looking back, now you’re dead and goneMy love is gone too[Chorus] All my love is gone (Go-o-o-o-o-o-one),All my love is gone, gone, gone, gone (Go-o-o-o-o-o-one), All my love is gone (Go-o-o-o-o-o-one), All my love is goneNow you’re dead and gone [Verse 2] All my love is gone and the hate is goneI’m standing all aloneAnd I’m searching for somethingBut I can’t feel nothingI’ve packed my bags and go onThis don’t feel like homeToo much on this for a rainbow, I feel so usedHow am I supposed to live without you? I refuse (Yeah) [Refrain] I just wanna be the oneBut to you we’re already doneTell me, why’d you have to hit and run me?Now I’m all alone cryin’ uglyYou broke my heart just for funTook my love and just left me numbNow it’s 8:00 in the morningHate in the morning (All because of you) [Pre-Chorus] Am I the story that’s sad and true?I can feel the pain, can you?You had to be the one to let me down, to color me blueHate to see you with someone newI’ll put a curse on her and youAin’t no looking back, now you’re dead and goneMy love is gone too [Chorus] All my love is gone (Go-o-o-o-o-o-one), All my love is gone, gone, gone, gone (Go-o-o-o-o-o-one), All my love is gone (Go-o-o-o-o-o-one), All my love is goneNow you’re dead and gone

Pensavo che te ne saresti ricordato, ma sembra che te ne sei dimenticato

è difficile per me darti la colpa quando eri già perso

oh yeah

sono stanca di aspettare sempre

oh yeah yeah

ti vedo cambiare il numero, ecco perché non ricevi le mie chiamate

ti ho dato tutto me, adesso non vuoi farti coinvolgere

oh yeah yeah

io devo davvero affrontarlo

oh yeah yeah

io voglio essere l’unica

ma per me è già finita

dimmi, perché hai voluto colpirmi e affondarmi?

adesso sono tutta da sola qui a piangere disperata

mi hai spezzato il cuore solo per puro divertimento

hai preso il mio amore e mi hai lasciata insensibile

adesso sono le 8 di mattina

odio la mattina (tutto per colpa tua)

sono io la storia che è difficile e vera?

posso sentire il dolore, e tu?

sei stato tu quello che mi doveva buttare giù, per rovinarmi l’umore

odio doverti vedere con qualcun’altra

manderò un maleficio a te e a lei

non bisogna guardarsi indietro, adesso sei morto e finito

anche il mio amore se n’è andato

tutto il mio amore se n’è andato (a-a-a-andato)

tutto il mio amore se n’è andato, andato, andato (a-a-a-andato) X 2

adesso sei morto e finito

tutto il mio amore se n’è andato e l’odio è andato

sono qui in piedi da sola

e sto cercando qualcosa

ma non riesco a sentire niente

ho preparato le valigie e me ne vado

questo non mi fa sentire a casa

troppo su di questo per un arcobaleno, mi sento così usata

come potrei vivere senza di te? Lo rifiuto (yeah)

io voglio essere l’unica

ma per me è già finita

dimmi, perché hai voluto colpirmi e affondarmi?

adesso sono tutta da sola qui a piangere disperata

mi hai spezzato il cuore solo per puro divertimento

hai preso il mio amore e mi hai lasciata insensibile

adesso sono le 8 di mattina

odio la mattina (tutto per colpa tua)

sono io la storia che è difficile e vera?

posso sentire il dolore, e tu?

sei stato tu quello che mi doveva buttare giù, per rovinarmi l’umore

odio doverti vedere con qualcun’altra

manderò un maleficio a te e a lei

non bisogna guardarsi indietro, adesso sei morto e finito

anche il mio amore se n’è andato

tutto il mio amore se n’è andato (a-a-a-andato)

tutto il mio amore se n’è andato, andato, andato (a-a-a-andato) X 2

adesso sei morto e finito