Fate – The Winx saga: Instagram e bio di Freddy Thorp, ovvero Riven

Da domani sarà disponibile su Netflix il li action Fate The Winx saga (scopri il trailer qui). Tra i protagonisti maschili con un ruolo non di rilievo ma che il pubblico probabilmente amerà guardare c’è Riven, interpretato da Freddie Thorp. Conosciamo meglio questo attore

Freddie Thorp è un attore britannico nato il 7 marzo 1994 e ha quindi 26 anni. I suoi genitori si chiamano Nick e Antonia. L’attore è alto 1,80 cm. Cresce insieme alla sorella maggiore Ophelia e nel tempo si appassiona a moltissimi tipi di sport, dal basket al rugby. Tuttavia la passione principale rimane la recitazione e decide di lavorare seriamente per entrare nel mondo dello spettacolo. Ecco perchè, Freddie inizia a studiare presso il Lee Strasberg Theatre and Film Institute di Manhattan, New York.

Il suo debutto come attore è nel mondo della televisione. Infatti nel 2015 recita in Doctors e nel film per la tv The Advocate. Nei due anni successivi passa al cinema con The Head Hunter, regia di Tom Keeling (2016), To Dream, regia di Nicole Albarelli (2016) e Overdrive, regia di Antonio Negret (2017). Prtima di Fate – The Winx saga lo troviamo in Safe e A discovery of witches – Il manoscritto delle streghe.

Nonostante non ami parlare della sua vita privata sbirciando il profilo Instagram scopriamo che ha avuto (dal 2015 non appaiono più scatti insieme ndr) una relazione con Sophie Roberston. Un’attrice apparsa in alcune serie TV, tra cui Derry Girls disponibile su Netflix.

Ecco un post dal profilo Instagram dell’attore di Fate – The Winx saga

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Freddie Thorp (@freddiethorp)