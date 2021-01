Fate – The Winx saga cast: Chi è Eliot Salt (Terra) social e bio

Da ieri disponibile su Netflix il live action Fate The Winx saga (scopri la recensione). Tra le protagoniste fatate non troviamo Flora ma Terra una sorta di evoluzione o alter ego che abbiamo apprezzato per certi versi ma non per altri (i dettagli qui). Conosciamo meglio l’attrice che la interpreta ovvero Eliot Salt

Eliot Salt nasce a Stockport nel Regno Unito il 18 gennaio 1994. Ha studiato Letteratura Inglese all’Università di Bristol, e successivamente, appassionatasi inoltre alla recitazione, ha frequentato anche la LAMDA, ovvero la London Academy of Music and Dramatic Art, per specializzarsi nelle Arti Drammatiche. Eliot comincia la sua carriera come attrice nel 2013 grazie al teatro. Nel 2017 ha lavorato come comica teatrale insieme a Jude Mack.

Nel 2018 ha ottenuto il suo primo ingaggio in un cortometraggio dal titolo The Weather in the House, dove ha interpretato la parte di Ella. Successivamente el 2019 è apparsa per la prima volta in televisione, nella serie TV GameFace, dove ha vestito i panni di Frances per quattro episodi. L’anno successivo, quindi nel 2020, ha preso parte a sei puntate dello show Intelligence, insieme all’ex attore di Friends, David Schwimmer. Sempre nel 2020 è stata scelta nella parte di Joanna nella celebre miniserie Normal People.

L’attrice di Fate – The Winx saga è piuttosto riservata infatti ha preferito mantenere privati i suoi profili social di Instagram e Twitter. È comunque possibile vedere il numero dei follower e dei post pubblicati. I numeri sia di follower che di post pubblicati sono bassi e questo ci fa pensare che non utilizzi moltissimo il suo profilo. Sul suo account Twitter, invece, ha più di 600 follower. Dalla descrizione pubblica presente sul suo profilo abbiamo scoperto che è anche una scrittrice.