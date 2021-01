Fate – The Winx saga cast: Chi è Abigail Cowen (Bloom) Instagram e bio

Da domani sarà disponibile su Netflix il li action Fate – The Winx saga (scopri il trailer qui). Tra le protagoniste avrà un ruolo di rilievo Bloom, che da sempre ha vissuto come umana ma ha appena scoperto di essere una fata. Ecco chi è l’attrice che interpreta questo personaggio

Abigail Cowen nasce a Gainesville, in Florida, da Andrew Cowen e Leslie LeMasters-Cowen. La sua infanzia la trascorre in una fattoria insieme al fratello Dawson. Ha preso lezioni di recitazione fin da bambina. Ha frequentato l’Oviedo High School, dove era atleta in atletica leggera. Ha cominciato a studiare pubbliche relazioni presso l’Università della Florida. Nel 2016 decide di trasferirsi con la famiglia a Los Angeles, in California per intraprendere più in fondo la carriera di attrice. Ha lavorato anche come modella e ha un contratto con l’agenzia MC2 Model Management.

Prima di Fate – The Winx saga aveva già lavorato con Netflix. Infatti nel 2017 ha avuto un ruolo episodico in Stranger Things e ha poi ottenuto il ruolo di Dorcas ne Le terrificanti avventure di Sabrina. È apparsa al cinema nel film biografico del 2020 Cosa mi lasci di te, in cui interpreta Adrienne Liesching-Camp, la seconda moglie del cantautore statunitense Jeremy Camp, interpretato da KJ Apa.

In un’intervista aveva affermato di essere fan di Leonardo DiCaprio, Michelle Williams, Meryl Streep ed Emma Stone. Aveva anche raccontato che la recitazione è stato da sempre il suo grande sogno e che non poteva immaginarsi a fare un lavoro diverso. Mia madre era un po’ più realista e ha avuto prendessi un diploma prima di tentare una carriera che le sembrava molto rischiosa e azzardata. Nei giorni di riposo ama dormire e guidare anche senza una meta.

Ecco un post dal profilo Instagram dell’attrice di Fate – The Winx saga

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Abigail Cowen (@abbeycowen)