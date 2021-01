Fate – The Winx saga test: Che tipo di fata sei? Scoprilo in 5 domande

Da oggi è disponibile su Netflix il live action Fate – The Winx saga (guarda il trailer qui). Nella serie manca una delle protagoniste del cartone di Iginio Straffi ovvero Tecna e troviamo cinque fate simile ma in un certo senso diverse da quelle del cartone.

Scopri quale Winx saresti con il nostro breve test!

1. Qual è la cosa più importante per te?

La verità, anche quando può farti soffrire (E)

L’empatia anche se vuol dire farsi carico delle emozioni altrui (A)

La giustizia e l’ordine (D)

La gentilezza anche se non sempre puoi essere ricambiato (C)

Lo stile (nel vestire e nei comportamenti) (B)

2. L’amore per te è:

Sacrificio (E)

Solo una favola, un’illusione (C)

Comprensione e aiuto reciproco (A, B)

Qualcosa che non ti interessa (D)

3. La famiglia è:

Un insieme di potenziali nemici (D)

L’unica cosa che conta (E)

Qualcosa che costruisci non quella di sangue (B)

Qualcosa che hai perso ma a cui tenevi (A; I; G)

4. Quale metodo utilizzeresti per combattere un nemico in Fate – The Winx saga?

Fuoco e fiamme (E)

Veleno magari naturale (C)

L’acqua (D)

L’indifferenza (A; B)

5. Grazie a quale abilità/qualità sopravvivresti ad Alfea:

Forza d’animo (E)

Gentilezza (C)

Il fascino (B)

Le tue abilità magiche (D)

Risposte: Quale Winx saresti nel live action Netflix?

Maggioranza di A: Sei Musa.

Sai cosa significa perdere qualcuno di importante e sei diventata forte grazie al dolore. Capisci sempre le emozioni altrui e questo a volte ti turba e ti fa soffrire più degli altri. Ecco perchè a volte hai bisogno di isolarti. Sai quanto l’indifferenza possa essere letale e se all’apparenza sembri forte nascondi anche un lato fragile.

Maggioranza di B: Sei Stella.

Un ragazzina cresciuta nella ricchezza ma non nella felicità. Una madre potente che spesso ti oscura e ti causa molte insicurezza che provi a nascondere dietro all’apparenza e cercando di essere superiori agli altri. In realtà vorresti solo essere accettata per come sei. Ami la moda e sai portare la luce nelle tenebre.

Maggioranza di C: Sei Terra.

All’apparenza infantile, un po’ sfigatella e secchiona possiedi in realtà un carattere forte e deciso. Quando decidi di metterti in gioco solitamente lo fai per aiutare qualcuno a cui tieni. La famiglia e gli amici sono le cose più importanti per te (dopo le piante e i fiori).

Maggioranza di D: Sei Aisha.

Orgogliosa, ambiziosa e fiera sai che con il duro lavoro puoi andare lontano e ti impegni sempre al massimo. Quando hai bisogno di riflettere nuoti e ami lo sport e l’aria aperta. Non sopporti le bugie e sei sempre schietta (a volte troppo).

Maggioranza di E: Sei Bloom.

Un po’ goffa, persa e curiosa. Ami la storia e sai che in ogni situazione ci possono essere sempre più versioni. Quando ti arrabbi ti infiammi ed è quasi impossibile farti cambiare idea. Sei testarda e vai sempre per la tua strada anche quando può metterti in pericolo.

E voi, quale delle protagoniste di Fate – the Winx saga siete?