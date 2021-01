Fate – The Winx saga cast: Chi è Danny Griffin (Sky) Instagram e bio

Da domani sarà disponibile su Netflix il li action Fate The Winx saga (scopri il trailer qui). Tra i protagonisti maschili uno degli specialisti principale troviamo Sky, interpretato da Danny Griffin. Sky farà battere il cuore di Stella e di Bloom e sarà insomma al centro delle questioni di cuore ma non solo visto che ha una complicata e tragica storia familiare. Conosciamo meglio questo attore

Danny Griffin asce il 2 luglio del 1997 nel Cornwall, una contea della Gran Bretagna. Stando a quanto abbiamo scovato su Internet leggendo anche affermazioni del suo agente, Lou Davidson, Danny è un ragazzo avventuroso. Inoltre, sembra abbia una grande passione per l’equitazione. Sport che continua a praticare in giro per il mondo, soprattutto durante i suoi viaggi in Spagna. Il desiderio di esplorare il mondo dello spettacolo arriva a 15 anni, quando il giovane decide di andare a vivere a Londra per realizzare il sogno di diventare attore. Qui Danny Griffin frequenta la Reading Drama School per tre anni.

L’attore di Fate The Wimx saga muove i suoi primi passi in questo mondo accanto a star come Jeremy Swift e Shaun Williamson per il celebre spettacolo chiamato Railway Children. Nel 2016 sbarca su Netflix all’interno della serie Free Rein, dove ha tra l’altro modo di mettere in mostra il suo talento nel campo dell’equitazione. Due anni dopo nel 2018, Danny Griffin prende parte al film Surviving Christmas con Joely Richardson, Gemma Wehlem, Patricia Hodge, Sally Philips e Julian Ovenden. Nell’estate del 2019 è impegnato nelle riprese della quinta stagione della serie di BBC, So Awkward.

Ecco un post dal profilo Instagram dell’attore di Fate – The Winx saga

