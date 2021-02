Amici 20: maglia sospesa per Tommaso, cos’è successo

È appena arrivato un nuovo provvedimento disciplinare nella scuola di Amici. La maestra Celentano sospende la maglia di Tommaso ed estende anche alla maestra Veronica Peparini e alla professoressa Lorella Cuccarini la possibilità di applicare lo stesso provvedimento con i propri allievi.

Martina, Samuele, Tommaso, Giulia, Rosa e Alessandro oggi devono rispondere a delle inadempienze che si sono verificate ultimamente da parte loro. I ballerini non si comportano come dovrebbero durante le lezioni di classico e il maestro lo ha fatto presente alla Celentano. I quattro ragazzi, infatti, non rispondono alle correzioni che vengono fatte di volta in volta e mancano di concentrazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Giulia, in particolare, si è macchiata di ben otto assenze su tredici lezioni di classico ma anche di parecchi ritardi. Alessandra, dopo aver esposto pubblicamente la questione in studio decide immediatamente di sospendere la maglia di Tommaso. La maestra lascia le altre due professoresse libere di decidere un eventuale provvedimento per i rispettivi allievi.

La Peparini non era al corrente di questi ritardi di Giulia ma non li ritiene, ora che li ha appresi, così gravi. Nel complesso, la ballerina svolge il suo dovere portando in puntata delle esibizioni più che dignitose.

A maggior ragione, non sente di dover punire Samuele. Per il giovane le lezioni di classico non sono obbligatorie ma solo una questione di completezza.

Allo stesso modo, Lorella non sospende nessuno dei suoi tre ballerini ma sceglie di limitarsi a un avvertimento per il futuro.

L’unico a essere punito in questa faccenda è dunque Tommaso. Il ragazzo prova a spiegare che la sua resa in sala prove non è sempre ottimale non per mancanza di concentrazione, né per stanchezza dovuta agli allenamenti o alla mancanza di sonno. Piuttosto ha difficoltà ad assimilare subito le correzioni non avendo tanti anni di studio alle spalle. E voi cosa ne pensate?