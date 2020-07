Le terrificanti avventure di Sabrina cancellata: I fan lanciano una petizione!

Qualche giorno fa vi avevamo annunciato la cancellazione ufficiale de Le terrificanti avventure di Sabrina (i dettagli qui). Netflix ha deciso di non rinnovare la serie dopo la quarta parte in onda probabilmente in autunno. I fan non vogliono arrendersi e hanno lanciato una petizione per salvare la streghetta!

Le terrificanti avventure di Sabrina è una serie molto popolare sulla piattaforma Netflix, scrivono i fan per motivare la petizione. Lo scorso 8 luglio hanno annunciato che non finirò dopo la quarta stagione. Questa raccolta firme vuole evitare l’ingiusta cancellazione e riportarla in vita. Chiediamo che ci sia la quinta parte (tra l’altro inizialmente già pianificata ndr). La serie è molto amata dai fan e speriamo di riuscire a riportarla in vita.

Sicuramente, la causa sembra cara a molte persone dato che 126.887 hanno già firmato. Staremo a vedere l’evoluzione di questa vicenda che dimostra l’attaccamento del pubblico. Su Twitter in molti protestano per la cancellazione con #dontcancelsabrina. In passato il crowdfunding aveva fatto nascere progetti importanti come il film di Veronica Mars. Vedremo se questa petizione riuscirà a far cambiare idea ai vertici di Netflix!

Se volete unirvi alla causa ecco il link al sito della petizione: https://www.change.org/

Ecco i commenti su Twitter sulla cancellazione de Le terrificanti avventure di Sabrina:

I hate that #CAOS got canceled, I will cancel my netflix subscription after part 4 airs

But at the same time I have to point out #ChillingAdventuresofSabrina has soooo many problems

This show started as watchable for adults despite featuring teens.. similar to #DarkNeftlix

