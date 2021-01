Fate – The Winx saga 2 ci sarà? Ipotesi e teorie sulla seconda stagione

Da ieri è disponibile su Netflix il live action Fate – The Winx saga (guarda il teaser qui). Abbiamo visto i sei episodi senza grandi aspettative e non siamo rimasti entusiasti. Come spesso accade il pubblico appena finito l’ultima puntata ha una sola domanda: ci sarà una seconda stagione? Netflix non ha confermato nulla ma visto il finale molto aperto ci sono buone possibilità per un seguito anche se molto dipenderà dall’accoglienza.

I sei episodi del live action ispirato al cartone di Iginio Straffi non ci hanno lasciato soddisfatti. Forse con qualche episodio in più ci sarebbe stata la possibilità di approfondire meglio le storyline di tutti e di creare un’ambientazione più realistica che coinvolgesse il pubblico e lo trasportasse in un mondo fatato (e dark). Non abbiamo avuto quest’impressione e il finale ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca ma sicuramente visti i numerosi colpi di scena ci sono buone possibilità per proseguire la narrazione.

Infatti, Bloom ha scoperto il suo potere e parte del suo passato confessando la verità ai genitori umani. Ci sono ancora molti interrogativi sulla storia e tutta la storia con Sky da raccontare. Alfea ha poi un nuovo preside, nuovi professori e la vita a scuola sarà certamente meno distesa e più difficile. Abbiamo poi ancora aperta la storia tra Musa e Sam e in un’eventuale seconda stagione sarebbe bello capire di più su personaggi lasciati un po’ ai margini come Aisha, Ravin, Terra e la stessa Beatrix.