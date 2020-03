Michele Bravi: posticipata la data di uscita di La geografia del buio

La prossima settiimana la redazione di Ginger Generation avrebbe dovuto incontrare Michele Bravi, in occasione dell’uscita di La geografia del buo. Come saprete, il prossimo 20 marzo Michele avrebbe dovuto pubblicare il suo nuovo disco, La gerografia del buio. Purtroppo però bisognerà aspettare ancora un po’.

Michele Bravi ha infatti dovuto spostare l’uscita di La geografia del buio, ovviamente a causa dell’emergenza Coronavirus.

Ecco il comunicato ufficiale di Michele Bravi su Twitter.

Avremo dunque l’occasione di incontrare Michele davvero molto presto. La conferenza stampa di presentazione del disco dell’artista, in ogni caso, è per ora rinviata a data da destinarsi.

L’estetica del disco si sviluppa in una sequenza di immagini oniriche e surreali, allucinazioni, che Michele racconta attraverso le parole e la musica. Si susseguono suggestioni evocative che rimandano a una realtà stravolta e a un profondo dolore che avvolge, immerge e nasconde ogni cosa come una profonda coltre di nebbia. Il concept dell’album è caricato di grande drammaticità, è come se la realtà si palesasse sotto forma di rappresentazione teatrale, dove la separazione tra spettatori e attori è un limite invalicabile.