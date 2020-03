Amici 19: ecco le case discografiche scelte dai ragazzi

Mentre il talent show di Maria De Filippi, Amici 19, si prepara ad affrontare la terza puntata in prima serata su Canale 5, i quattro talenti del canto ancora in gara per la vittoria sono già pronti ad uscire con i loro primi progetti discografici.

Venerdì 20 marzo, Gaia, Giulia, Nyv e Jacopo, pubblicano contemporaneamente in digitale i loro album che saranno in distribuzione negli store da venerdì 27 marzo.

Gaia, 22 anni, italo brasiliana pubblica con la major Sony Music Italy Genesi, composto da 7 brani. Giulia, 21 anni, napoletana, pubblica con l’etichetta indipendente Isola degli Artisti l’album con titolo da definire (8 brani). Nyv, 23 anni, nata in Lussemburgo vive a Cormano (MI), polistrumentista suona: pianoforte, chitarra e ukulele. Pubblica con Sugar l’album Low profile (10 tracce). Jacopo, 21 anni, savonese, pubblica con l’etichetta indipendente Kazal (in licenza Soni Music Italy) l’album Colori (7 brani).



I talenti lanciati da Amici

Quello di Maria De Filippi è un programma che converge verso un unico obiettivo: grazie alla commistione di generi e linguaggi diversi come il canto, il ballo, il racconto, la comicità, l’intelligenza, la profondità, il talent e la creatività dà sempre opportunità ai giovani, mostrando loro un possibile futuro e trasmettendo l’importanza del valore dell’impegno.

Un programma dove oltre all’arte e all’intrattenimento trovano spazio momenti di riflessione che coinvolgono il pubblico in studio e a casa.

Ciò che rende unico questo talent show è che è riuscito a mettere in connessione i giovani con le aziende interessate a sostenere nuovi progetti incentrati sul talento ed ha avuto ed ha ancora l’assoluta capacità di creare reali occasioni lavorative per loro.