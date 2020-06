Emma Muscat annuncia Sangria in featuring con Astol

La splendida voce di Emma Muscat si unisce al teen idol Astol per un mix perfetto di reggaeton dall’irresistibile ritmo latino. Il risultato è Sangria, il nuovo singolo in uscita il 3 luglio.

Sangria parla di una storia d’amore in estate. Il colore della sangria riflette quello del tramonto e viceversa. La musica libera i sentimenti e le emozioni, in una calda serata che sembra non finire mai.

Emma Muscat è una ventenne cantante e pianista maltese che ha cominciato a suonare il pianoforte e a cantare già a 5 anni. Il suo percorso nella scuola di Amici 17 l’ha portata fino alla semifinale. Il suo primo disco Moments è entrato nei top ten della classifica FIMI per tre settimane consecutive, anticipato dal singolo I Need Somebody.

Nel novembre 2018 ha realizzato un featuring con Shade con la canzone Figurati Noi che ha raggiunto milioni di streams e visualizzazioni. La scorsa estate ha pubblicato il singolo Avec Moi con Biondo raggiungendo più di 4M di streams. Emma Muscat ha successivamente collaborato con Junior Cally nel singolo Sigarette RMX. A dicembre ha pubblicato il nuovo singolo, Vicolo Cieco.

ASTOL è Pasquale Giannetti, nato in provincia di Caserta, ma romano d’adozione. Inizia la propria carriera artistica nel 2013 pubblicando su YouTube i suoi primi brani, seguiti da videoclip che attualmente contano milioni di visualizzazioni. Nel 2018 pubblica l’album di debutto Astol sotto la produzione di Jeremy Buxton. Nel 2019 Astol dà vita, insieme all’artista reggaeton Daniel, al duo DASTOL.

Il primo singolo del duo è Fuoco, connubio perfetto tra trap e reggaeton, seguito da Proibito, Fulmine e Momenti, brani dagli oltre 17 milioni di stream su Spotify. Dopo il duo con Daniel, Astol ritorna al proprio progetto collaborando con Don Joe nel brano Jingle Bell Trap e pubblicando i singoli Princesa, Diabla e Mondo.