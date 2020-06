È per il tuo bene, il film con Biondo, dal 2 luglio su Amazon Prime

Arriva il 2 luglio su Amazon Prime Video È per il tuo bene, il nuovo film di Rolando Ravello, che vede la partecipazione del rapper Biondo, ex concorrente di Amici.

Il nuovo film di Ravello è in realtà il remake italiano di un grande successo spagnolo, Es por tu bien. Le riprese sono durate sei settimane e hanno avuto luogo a Roma che è poi la città d’origine del cantante.

Con Marco Giallini, Valentina Lodovini, Vincenzo Salemme, Claudia Pandolfi, Giuseppe Battisto e Isabella Ferrari, il film è una produzione PICOMEDIA in collaborazione con MEDUSA FILM, prodotto da Roberto Sessa.

Tre famiglie entrano in crisi quando le rispettive figlie si fidanzano. Arturo, avvocato conservatore, Sergio, irascibile operaio con problemi di autocontrollo e Antonio, poliziotto integerrimo con un debole per la figlia. Sono tre padri che vedono il loro peggior incubo avverarsi, quando si rendono conto che le loro tre giovani e belle figlie sono cresciute troppo in fretta. Arturo vedrà la figlia scappare nel giorno del matrimonio con una donna.

Sergio, padre iperprotettivo, dovrà fare i conti con il fidanzato della figlia che ha trent’anni più di lei e Antonio dovrà confrontarsi con il ragazzo di sua figlia, un giovane rapper (interpretato da Biondo).

Sicuri di agire per il loro bene, i tre padri uniranno le forze per sbarazzarsi dei partner delle figlie il prima possibile. Metteranno a dura prova la pazienza delle loro mogli tanto da rischiare di far naufragare i loro stessi matrimoni. Alla fine il bene vincerà, ma quello di chi?