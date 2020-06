Blackpink: è uscita la loro guida non ufficiale! Ecco quanto costa il libro!

Lisa, Rosé, Jisoo e Jennie, le Blackpink, sono senza ombra di dubbio il gruppo K-Pop al femminile di maggior successo al mondo.



La band ha fatto ufficialmente il suo debutto l’8 agosto 2016 con il single album Square One, composto dai due singoli Whistle e Boombayah. Il primo passo verso il dominio delle classifiche, k-pop e non solo, mondiali.

Già questo mini esordio discografico aveva infatti battuto un primato. Il singolo Boombayah era infatti diventato il singolo di debutto più veloce a raggiungere la soglia delle 100 milioni visualizzazioni e 1 milione di like su Youtube in meno di 6 mesi. Ma era per l’appunto solo l’inizio.

Dal debutto nel 2016, i loro brani hanno scalato le classifiche prima coreane, poi statunitensi e mondiali. Prima del successo planetario di Kill This Love, il gruppo ha pubblicato circa 20 tracce, e diversi singoli non solo si sono piazzati in top chart, ma sono diventati virali online, anche grazie alle loro imitatissime coreografie originali. Il brano Ddu-Du Ddu-Du è il video musicale più visto di un gruppo K-pop su YouTube, con quasi un miliardo di visualizzazioni.

A settembre, come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, la girlband tornerà con un nuovo attesissimo albun, anticipato dal singolo How you like that.

In attesa dell’uscita del disco vi informiamo che è da qualche giorno disponibile la loro prima guida non ufficiale!

Ecco come acquistare il libro delle Blackpink!





Leggi l’intera storia dell’incredibile ascesa delle Blackpink in questa biografia non ufficiale edita da Harper Collins, ampiamente documentata e ricca di storie e notizie curiose!

Scopri tutto ciò che devi sapere su Jennie, Ji-soo, Lisa e Rosé, dai loro primi passi nel mondo della musica alla loro vita di superstar osannate come idoli da milioni di ragazzi.

BLACKPINK - 'How You Like That' M/V

Watch this video on YouTube

Illustrata con foto di alta qualità e corredata da tutte le informazioni indispensabili sulle Blackpink, questa guida è un must per tutti i BLINK e i fan del K-pop!