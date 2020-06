Daniel Piccirillo: audio e testo di Inferno dal suo primo EP

Daniel corona il suo sogno! L’artista e influencer, nonché ex concorrente di Amici, ha pubblicato quest’oggi il suo primo vero EP, intitolato Inferno, che contiene al suo interno un totale di 6 canzoni, tutte scatenate, divertenti e ballabili.

Come vi avevamo raccontato noi di Ginger in occasione della nostra intervista all’artista, era da un po’ di tempo che Daniel attendeva questa opportunità.





Audio di Inferno

Testo di Inferno

Un bacio a chi mi odia e va l’inferno

Questa mami vuole pam va a l’inferno

Questo che mi lecca il c**** resta fermo

Quindi va va va va all’inferno

Un bacio a chi mi odia e va l’inferno

Questa mami vuole pam va a l’inferno

Questo che mi lecca il c**** resta fermo

Quindi va va va va all’inferno

Inferno inferno inferno

Inferno inferno

Cosmic

Inferno inferno inferno

Inferno inferno

Cosmic

Tu adesso senti

Cosmic in disco

Entri solo grazie al mio invito

Non ti fingere più mio amico

Queste mami vogliono il disco

Tu mi dissi ma chi sei bro?!

Tu vorresti il mio reggaeton

Quanto tu mi senti madò

Mami sei carina ma no

Mami come ho detto sei carina

Ma non voglio più p****** che mi tolgono la vita

Papi non mi importa se tu campi con mammina

Io punto solo alla Nasa e tu punti la frecciatina

Un bacio a chi mi odia e va l’inferno

Questa mami vuole pam va a l’inferno

Questo che mi lecca il c**** resta fermo

Quindi va va va va all’inferno

Un bacio a chi mi odia e va l’inferno

Questa mami vuole pam va a l’inferno

Questo che mi lecca il c***** resta fermo

Quindi va va va va all’inferno

Inferno inferno inferno

Inferno inferno Cosmic

Inferno inferno inferno

Inferno inferno Cosmic

Tu adesso senti Cosmic in disco

Entri solo grazie al mio invito

Non ti fingere più mio amico

Queste mami vogliono il disco

Tu mi dissi ma chi sei bro

Tu vorresti il mio reggaeton

Quanto tu mi senti madò

Mami sei carina ma no

Io sto odiando tutti i finti bravi

Che fanno i lupi mannari ma alla fine sono

Cani Papi senti questa mami la mia traccia è un po’ loca

Se mi insulti un’ altra volta c’è il flow che blocca

Un bacio a chi mi odia e va l’inferno

Questa mami vuole pam va a l’inferno

Questo che mi lecca il c**** resta fermo

Quindi va va va va all’inferno

Un bacio a chi mi odia e va l’inferno

Questa mami vuole pam va a l’inferno

Questo che mi lecca il c**** resta fermo

Quindi va va va va all’inferno

Inferno inferno inferno

Inferno inferno Cosmic

Inferno inferno inferno

Inferno inferno Cosmic

Tu adesso senti Cosmic in disco

Entri solo grazie al mio invito

Non ti fingere più mio amico

Queste mami vogliono il disco T

u mi dissi ma chi sei bro

Tu vorresti il mio reggaeton

Quanto tu mi senti madò

Mami sei carina ma no