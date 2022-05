Emma Muscat: audio, testo e traduzione di Closer

Closer è una delle tracce del nuovo EP di Emma Muscat in uscita oggi, 13 maggio: I am Emma.

Il progetto contiene anche il brano I am what I am con cui Emma partecipa alla seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2022 rappresentando Malta, il suo Paese d’origine.

Ecco la nostra video intervista in cui la cantante e pianista maltese, nonché ex allieva del talent show Amici di Maria De Filippi, spiega il significato del suo pezzo presentato a ESC.

Audio Closer di Emma Muscat

Testo Closer di Emma Muscat

Maybe this is where I always meant to be

One tequila in hand and just you and me

Leave all our thoughts in the rubble

Don’t mind us getting in trouble

It can be our secret if you agree

So let’s just live on the edge

So many moments ahead

No wasting time no regrets

So just take one deep breath

Hold tight and pull me closer, oh na na, oh na na

Cos we’re only getting older oh na na, oh na na

The feeling of going higher

Cos there’s no more wasting time

Hold tight and pull me closer, oh na na, oh na na

Yeah you keep me alive every single day

All it takes is one call and I’m on my way

Feel the adrenaline rushin’

Wouldn’t replace it for nothing

Wanna relive this moment so hit replay

So let’s just live on the edge

So many moments ahead

No wasting time no regrets

So just take one deep breath

Hold tight and pull me closer, oh na na, oh na na

Cos we’re only getting older oh na na, oh na na

The feeling of going higher

Cos there’s no more wasting time

Hold tight and pull me closer, oh na na, oh na na

Hold me, oh na na na

Closer, oh na na na

Hold on hold on to me now

Hold on so tight don’t let go

No more running from the good

We were scared but always knew we could

So now

Hold tight and pull me closer, oh na na, oh na na

Cos we’re only getting older oh na na, oh na na

The feeling of going higher

Cos there’s no more wasting time

Hold tight and pull me closer, oh na na, oh na na

Traduzione Closer di Emma Muscat

Forse è qui che ho sempre voluto essere

Una tequila in mano e solo io e te

Lascia tutti i nostri pensieri tra le macerie

Non importa che ci mettiamo nei guai

Può essere il nostro segreto se sei d’accordo

Quindi viviamo solo al limite

Tanti istanti avanti

Nessuna perdita di tempo nessun rimpianto

Quindi fai un respiro profondo

Tienimi forte e tirami più vicino, oh na na, oh na na

Perché stiamo solo invecchiando oh na na, oh na na

La sensazione di andare più in alto

Perché non c’è più tempo da perdere

Tienimi forte e tirami più vicino, oh na na, oh na na

Sì, mi tieni in vita ogni singolo giorno

Tutto ciò che serve è una chiamata e io sono sulla buona strada

Senti l’adrenalina che scorre

Non lo sostituirei per niente

Vuoi rivivere questo momento, quindi premi Replay

Quindi viviamo solo al limite

Tanti istanti avanti

Nessuna perdita di tempo nessun rimpianto

Quindi fai un respiro profondo

Tienimi forte e tirami più vicino, oh na na, oh na na

Perché stiamo solo invecchiando oh na na, oh na na

La sensazione di andare più in alto

Perché non c’è più tempo da perdere

Tienimi forte e tirami più vicino, oh na na, oh na na

Stringimi, oh na na na

Più vicino, oh na na na

Tienimi stretto adesso

Tieniti così forte da non lasciarti andare

Non più scappare dal bene

Avevamo paura, ma sapevamo sempre che potevamo

Così ora

Tienimi forte e tirami più vicino, oh na na, oh na na

Perché stiamo solo invecchiando oh na na, oh na na

La sensazione di andare più in alto

Perché non c’è più tempo da perdere

Tienimi forte e tirami più vicino, oh na na, oh na na