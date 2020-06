Shade: il video ufficiale del tormentone estivo Autostop

Il nuovo brano estivo di Shade si intitola Autostop ed è uscito lo scorso 16 giugno. Il nuovo singolo è un brano prodotto da Jaro in collaborazione con il team di Itaca e rappresenta il desiderio di staccare, di cercare qualcosa di speciale. Che sia il mare, la persona giusta o anche solo la felicità. Qui sotto il video ufficiale e il testo del tormentone.

Video

SHADE - AUTOSTOP (Official Video)

Testo

Shade

Sai che c’è?

che sono stanco e voglio andarmene

se il mondo chiama non rispondere

almeno per un po’

oh oh oh

Vai

anche senza aereo prendimi sul serio

che ti porto via di qua

e chi se ne frega se non ho una meta

ci sei tu la mia metà

e poi balleremo sotto il cielo di questa città

anche quando la canzone finirà

Cerco il mare in autostop

dai tuoi occhi a un altro shot

in entrambi mi ci perdo

tu mi fai uno strano effetto

tutto il mondo resta fermo

se sei qui a ballar con me

Cerco il mare in autostop

dai tuoi occhi a un altro shot

noi restiamo ad aspettare

voglio stare ancora un po’

e ti manderò un vocale

che poi cancellerò

uoh oh oh oh

Signorina buonasera

stiamo come un film

e non salto una scena

una storia presa da una storia vera

che mi salvo anche se

ho la memoria piena

Ba-baby no non dirmi di no

tu sei un rischio come una slot

questa storia non è un casino

è un casinò

Cerco il mare in autostop

dai tuoi occhi a un altro shot

in entrambi mi ci perdo

tu mi fai uno strano effetto

tutto il mondo resta fermo

se sei qui a ballar con me

Cerco il mare in autostop

dai tuoi occhi a un altro shot

noi restiamo ad aspettare

voglio stare ancora un po’

e ti manderò un vocale che poi cancellerò

uoh oh oh oh

E quando tornerà il freddo ripenseremo ad agosto

e avrò bisogno di te

di te di te

non ci sarà più distanza

da solo nella mia stanza

io avrò bisogno di te

Cerco il mare in autostop

dai tuoi occhi a un altro shot

in entrambi mi ci perdo

tu mi fai uno strano effetto

tutto il mondo resta fermo

se sei qui a ballar con me

Cerco il mare in autostop

dai tuoi occhi a un altro shot

noi restiamo ad aspettare

voglio stare ancora un po’

e ti manderò un vocale

che poi cancellerò

uoh oh oh oh