Emily in Paris 3: teaser trailer, prime immagini, data di uscita e cast

Emily si è tagliata d’impulso la frangia: MA VA TUTTO BENE! Netflix ha pubblicato le prime immagini ed un teaser trailer dell’attesissima Emily in Paris 3; la serie guilty pleasure di tutti noi con protagonista Lily Collins, infatti, sta per tornare con una nuova stagione e le decisioni che la protagonista dovrà prendere non saranno poche.

Qualche anticipazione sulla serie è stata presentata durante Tudum 2022, l’evento virtuale dedicato ai fan della piattaforma streaming durante il quale sono stata annunciate novità ed esclusive entusiasmanti sui film, serie tv e giochi di Netflix.

Teaser trailer di Emily in Paris 3:

Le cose non sicuramente sotto controllo! In queste prime immagini della terza stagione vediamo che Emily sembra in preda ad una specie di crisi di identità, che però, non vuole ammettere.

Emily In Paris 3 – Dove eravamo rimasti:

Il finale di stagione della seconda stagione di Emily In Paris ci aveva lasciato con il fiato sospeso. Infatti, Emily (Lily Collins) deve fare, ancora una volta, alcune scelte importanti. Sul piano lavorativo infatti potrebbe ottenere una promozione tornando a Chicago oppure rimanere a Parigi ed entrare nel team della nuova azienda di Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu). Negli ultimi secondi del decimo episodio la sentiamo chiamare proprio lei affermando: “Ho fatto la mia scelta”.

Inoltre anche la vita amorosa della protagonista è in un bivio: dopo aver finalmente trovato il coraggio di confessare il suo amore a Gabriel (Lucas Bravo) ha scoperto che il ragazzo ha chiesto a Camille (Camille Razat) di andare a convivere. La sua scelta probabilmente deriva dal fatto che la vede felice con Alfie (Lucien Laviscount) perché noi sentiamo che il cuoco prova ancora qualcosa per la vicina.

Emily in Paris 3 – Cast e personaggi:

Emily in Paris 3 – Quando esce:

La terza stagione della serie arriverà su Netflix dal 21 Dicembre 2022.

