Calendari dell’Avvento 2022: prezzi, dove acquistarli e i migliori brand

Anche se il Natale non è vicinissimo, è già partita la corsa per accaparrarsi i Calendari dell’Avvento 2022! Quest’anno, così come ogni anno, sono tantissimi i calendari che stanno per uscire e che ancora usciranno prima del mese di dicembre, quando finalmente si potranno scartare.

Continueremo ad aggiornarvi su tutti i calendari, i loro prezzi e dove trovarli!

Scopriamo insieme tutti i Calendari dell’Avvento 2022

Sephora

Come ogni anno, Sephora rilascia due calendari. Uno interamente dedicato ai prodotti Sephora Collection e uno più high level, con i prodotti che vengono rivenduti negli store.

Sephora Collection Wishing You contiene 24 caselle al prezzo di 49,99€ mentre, il Calendario Sephora Favorites contiene ben 26 regali per 24 caselle e ha un costo di 149,90€.

Entrambi sono disponibili direttamente sul sito ufficiale di Sephora!







Cult Beauty

Uno dei calendari più ricchi del 2022. Cult Beauty è un rivenditore di alcuni dei brand makeup e skincare più in voga del momento, insieme ad alcune chicche poco conosciute in Italia. Il sito è inglese ma spedisce anche in Italia (occhio alla possibile dogana!). Il suo prezzo è di 275€ ma contiene ben 37 prodotti (per 25 caselle) di cui 13 in full size!

Può essere acquistato direttamente sul sito ufficiale.

Rituals

Rituals si presenta con ben 3 calendari dell’avvento, adatti a tutti i gusti e tutte le tasche. Il 2D Advent Calendar con 24 caselle con prodotti dedicati a Lui e Lei, a 69,50€. Il 3D Advent Calendar la cui forma ad albero di Natale vi farà venire voglia di averlo come unico abete nella vostra casa, dal prezzo di 99,50€ e infine, per chi ama lo sfarzo e i prodotti più high level, è possibile acquistare il Premium Advent Calendar da 149,50€.

Lookfantastic

Uno dei primi calendari a essere arrivati in questo 2022. Come ogni anno, Lookfantastic racchiude alcuni dei migliori prodotti e brand rivenduti sul sito. Il Calendario contiene 25 caselle per un prezzo di 115€ e potrete acquistarlo cliccando direttamente sull’immagine che trovate sotto! (Attenzione contiene qualche spoiler).







Yankee Candle

Come ogni anno Yankee Candle lancia tre diversi calendari, a seconda delle preferenze di tutti. La Ghirlanda da 29,99€ contiene 24 tea light, il calendario libro 24 caselle tra tea ligh e jar standard al prezzo di 49,90€. Quello più sfizioso da 99,90€ oltre alla forma d’albero, da montare direttamente a casa vostra, contiene tante full size di prodotti e anche degli accessori. Reperibile sul sito ufficiale del brand.

Revolution

Con 25 caselle, Revolution lancia il suo calendario con alcuni dei migliori prodotti del brand e tanti accessori. Una chicca per chi ama il makeup, mantenendo un budget contenuto. Prezzo: 52,99€

Essence

Disponibile sul sito online kosmetik4less, il calendario di Essence è la chicca imperdibile per chi vuole acquistarne uno low cost. Contiene 24 caselle di cui ben 21 full size e un mix di smalti, accessori e piccole chicche che potranno essere utili alle beauty addicted. Il prezzo è piccolissimo, solo 27,99€.

Revolution x Game Of Thrones

Dodici giorni per dodici sorprese. Il calendario di Revolution x Game Of Thrones raccoglie l’intera collezione makeup del lancio fatto in collaborazione con la serie tv. Il prezzo? 52,99€.

Seguici e tieniti aggiornato per scoprire tutti i nuovi Calendari dell’Avvento 2022!!!