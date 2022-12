Emily in Paris 3 – Cosa avrà scelto Emily? Ecco il trailer

Siete pronti a tornare a Parigi? Dal 21 Dicembre Emily in Paris 3 sbarcherà su Netflix, in tempo per rende glamour le vacanze di Natale; dal primo trailer, però, pare che la protagonista non sia ancora pronta a prendere scelte importanti.

Emily in Paris 3 – dove eravamo rimasti:

Il finale di stagione della seconda stagione di Emily In Paris ci aveva lasciato con il fiato sospeso. Infatti, Emily (Lily Collins) deve fare, ancora una volta, alcune scelte importanti. Sul piano lavorativo infatti potrebbe ottenere una promozione tornando a Chicago oppure rimanere a Parigi ed entrare nel team della nuova azienda di Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu). Negli ultimi secondi del decimo episodio la sentiamo chiamare proprio lei affermando: “Ho fatto la mia scelta”.

A quanto pare, però, di scelte Emily non ne ha fatta proprio nessuna! Se in campo lavorativo ne in campo sentimentale, dove, nonostante stia con con Alfie (Lucien Laviscount), pare provare ancora qualcosa per Gabriel (Lucas Bravo). Riuscirà a uscire da questa incertezza o saranno gli altri a scegliere per lei?

Guarda il trailer ufficiale della terza stagione:

Emily in Paris 3 – trama:

Un anno dopo essersi trasferita a Parigi per il lavoro dei sogni, Emily si trova a un bivio professionale e sentimentale che la costringerà a prendere una decisione sul suo futuro.

Cast e personaggi:

Emily in Paris 3 – Quando esce:

La terza stagione della serie arriverà su Netflix dal 21 Dicembre 2022.

Potrebbe anche interessarti: