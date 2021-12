Emily in Paris 2: Dove comprare la cover del cellulare di Emily

Emily In Paris 2 è arrivato su Netflix e sappiamo che una delle cose più interessanti della serie tv di Netflix è la moda. I look di Lily Collins (non sempre particolarmente riusciti) sono creati dalla costumista Marylin Fitoussi, ma con la supervisione da Patricia Field, la leggendaria costumista di Carrie, Charlotte Samantha e Miranda in Sex and The City che ha “abbandonato” And Just Like That proprio per lavorare sul set di Emily in Paris come consulente.

A completare gli spumeggianti (e poco credibili) outfit di Emily, però, troviamo sempre un accessorio diventato ormai iconico del personaggio e che sicuramente non passerà inosservato: la cover del cellulare a forma di macchina fotografica. Il personaggio di Lily Collins, infatti, è un’esperta di marketing e consulente social per clienti di lusso ed ha anche un suo profilo Instagram chiamato proprio, Emily In Paris, quindi il suo telefono è presente in moltissime scene della serie e non passa mai inosservato.

Abbiamo trovato la famosa cover in vendita su Amazon; forse sarà abbastanza difficile ricreare i look da migliaia di dollari che indossa nella serie, ma così possiamo sentirci anche noi un po’ Emily In Paris.

Emily in Paris 2:

Ora più integrata a Parigi, Emily si muove meglio per la città ma è ancora alle prese con le idiosincrasie della vita in Francia. Dopo essere rimasta coinvolta in un triangolo amoroso con il suo vicino e la sua prima vera amica francese, Emily è determinata a concentrarsi sul lavoro, che però diventa ogni giorno più complicato. Durante la lezione di francese incontra un espatriato come lei, che la fa infuriare ma allo stesso tempo la incuriosisce.

Il premiato ideatore e showrunner Darren Star torna a dirigere la seconda stagione della serie candidata agli Emmy Emily In Paris, che è diventata la serie commedia più vista di Netflix nel 2020. La produttrice e star Lily Collins riprende il ruolo di Emily Cooper, affiancata dal cast fisso della serie composto da Philippine Leroy Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery e William Abadie, dalla guest star ricorrente Kate Walsh e dai nuovi membri del cast Lucien Laviscount, Jeremy O. Harris e Arnaud Binard.