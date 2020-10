Emily in Paris – Netflix: I 5 migliori outfit di Lily Collins (FOTO)

View this post on Instagram

@emilyinparis estreia nesta sexta-feira (2) na @netflix e promete conquistar todas as fashionistas ao redor do mundo! O motivo? A série conta a história de Emily, interpretada por @lilyjcollins, uma jovem executiva da área de marketing que sai de Chicago, nos Estados Unidos, e vai viver sua vida dos sonhos em Paris, na França. E tem mais uma informação que contribui para o seriado ser um prato cheio para as amantes da moda: a comédia romântica foi criada por Darren Star, que também fez "Sex and the City". No trailer, dá para ver que a produção passará por cenários icônicos da capital francesa e que os visuais, assinados por @Patriciafield, figurinista que trabalhou em "O Diabo Veste Prada" e também deu vida ao estilo icônico de Carrie Bradshaw em SATC, estão incríveis! Inclusive, algumas roupas de Emily foram inspiradas no que a própria Carrie usava. Veremos peças de grifes luxuosas como @burberry, @dior, @chanelofficial, @cartier, @givenchyofficial, @louboutinworld, @versace e mais!. Outras referências de ícones da moda, como #AudreyHepburn, aparecem na série. A própria Lily Collins compartilhou um post de uma cena inspirada na atriz que fazia sucesso nos anos 50 e 60.