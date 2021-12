Emily In Paris 3 ci sarà? Cosa sappiamo finora e qualche teoria sul seguito

La seconda stagione di Emily In Paris non ci ha entusiasmato particolarmente (leggi la nostra recensione), ma pare che ce ne sarà un’altra. Se ancora non l’avete vista non continuate la lettura perché contiene spoiler. Infatti l’ultimo episodio ha un finale così aperto che un rinnovo sembra l’unica scelta possibile. Ecco cosa potrebbe succedere nella terza stagione!

Netflix non ha ancora ufficialmente rinnovato Emily In Paris 3 dato che solitamente aspetta di vedere l’accoglienza del pubblico. Tuttavia, il finale è troppo aperto per rappresentare una vera e propria conclusione. Infatti, Emily (Lily Collins) deve fare, ancora una volta, alcune scelte importanti. Sul piano lavorativo infatti potrebbe ottenere una promozione tornando a Chicago oppure rimanere a Parigi ed entrare nel team della nuova azienda di Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu). Negli ultimi secondo del decimo episodio la sentiamo chiamare proprio lei affermando: “Ho fatto la mia scelta”.

Allo stesso tempo sembra aver finalmente trovato il coraggio di confessare il suo amore a Gabriel (Lucas Bravo). Tuttavia, proprio quando sta per aprirsi scopre che il ragazzo ha chiesto a Camille (Camille Razat) di andare a convivere. La sua scelta probabilmente deriva dal fatto che la vede felice con Alfie (Lucien Laviscount) perché noi sentiamo che il cuoco prova ancora qualcosa per la vicina.

Emily sceglierà di scappare di nuovi negli Stati Uniti oppure di rimanere in Francia nonostante il cuore infranto? Ovviamente sarebbe difficile avere “Emily in Paris” se Emily è a Chicago, però potrebbe partire per poi tornare.

In attesa di scoprire quale sarà il futuro della serie ogni teoria è plausibile!