Emily In Paris 2: Chi è Lucien Laviscount, Alfie nella serie

In Emily in Paris 2 il personaggio di Lily Collins ha un nuovo interesse amoroso: l’affascinante banchiere inglese Alfie. Ma quale attore si cela dietro il nuovo fidanzato da Emily? Il compagno di corso di francese e nuovo fidanzato della protagonista della serie Netflix è interpretato da Lucien Laviscount; l’attore britannico è noto sia per i suoi ruoli, soprattutto sul piccolo schermo, come in Scream Queens, ma anche per la sua vita sentimentale.

Chi è Lucien Laviscount di Emily In Paris 2:

Lucien è nato a Burnley, Lancashire, il 9 giugno 1992 ed è vissuto a Ribble Valley nel Lancashire. Ha frequentato la Ribblesdale High School nel Clitheroe dove è stato premiato al decimo posto per la GCSEs ed è stato membro del laboratorio teatrale Carol Godby’s. I suoi genitori hanno origini trinidadiane ed ha due fratelli, Louis e Jules.

Ha iniziato la sua carriera d’attore giovanissimo con un ruolo nella sitcom Life Bites di Disney Channel UK per poi far parte della soap opera britannica Coronation Street. Negli anni successi ha fatto tanti ruoli minori in show televisivi come Shameless, Skins, Supernatural e Delitti in Paradiso, per poi fare una parte più consistente in Screem Queens.

Nel 2020 ha ottenuto un ruolo principale dello spin-off di Riverdale, Katy Keene, con protagonista Lucy Hale; purtroppo, però, la serie è stata cancellata dopo solo una stagione.

Oltre che per i suoi ruoli come attore, però, Lucien Laviscount è finito sui giornali anche per diverse questioni sentimentali. Negli ultimi mesi, infatti, è stato fotografato in atteggiamenti intimi con la ex Little Mix Jesy Nelson; la notizia, però, ha fatto particolarmente scalpore perché l’attore di Emily in Paris 2 è stato fidanzato con la sua compagna di band Leigh-Anne Pinnock nel 2012, poco dopo la vittoria delle Little Mix ad X Factor UK.

Tra le sue altre ex famose c’è anche Keke Palmer, che ha conosciuto sul set di Screem Queens.

La serie:

Ora più integrata a Parigi, Emily si muove meglio per la città ma è ancora alle prese con le idiosincrasie della vita in Francia. Dopo essere rimasta coinvolta in un triangolo amoroso con il suo vicino e la sua prima vera amica francese, Emily è determinata a concentrarsi sul lavoro, che però diventa ogni giorno più complicato. Durante la lezione di francese incontra un espatriato come lei, che la fa infuriare ma allo stesso tempo la incuriosisce.