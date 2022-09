Queen Charlotte: A Bridgerton Story – Trailer, cast, trama e data di uscita

“Charlotte, lui è George“. Durante Tudum 2022 abbiamo avuto il primo assaggio di Queen Charlotte: A Bridgerton Story. In una clip, infatti, vediamo il primo incontro nella storia d’amore che ha dato vita alla società di Bridgerton che ben conosciamo sarà al centro dello spin-off della serie.

Poco prima sul profilo ufficiale di Bridgerton su Instagram aveva presentato India Amarteifio come la protagonista della serie nei panni di una giovane Regina Charlotte.

Guarda la prima clip di Queen Charlotte:

Cosa succede nella clip:

Nella clip vediamo la futura regina che cerca di scavalcare un muro del giardino (coperto dal famoso glicine di Bridgerton) per scappare dalla sua sorte: sposare il giovane Re Giorgio II (Corey Mylchreest) e chiede ad un ragazzo di aiutarla. La ragazza, infatti, dice di aver saputo che il re è un mostro e non ha intenzione di incontrarlo. “Non ho nessuna intenzione di aiutarla” dice il giovane, “Mi rifiuto di soccorrere una signorina in difficoltà che sta cercando di scavalcare un muro pur di non sposarmi“.

Questo primo incontro promette bene! Ovviamente sappiamo che Re Giorgio nella serie originale è malato di demenza e che la Regina Charlotte lo accudisce e lo protegge dalle malelingue della Corte. Siamo pronti ad avere il cuore spezzato da questa storia d’amore…

Queen Charlotte – il cast:

Il cast include, oltre a India Amarteifio, anche le veterane Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) che il pubblico conosce per il loro ruolo in Bridgerton.

Al loro fianco anche Michelle Fairley nei panni di Principessa Augusta, Corey Mylchreest ovvero il giovane Re George e Arsema Thomas (Agatha Danbury da giovane). Ci saranno anche Sam Clemmett (Brimsley da giovane), Freddie Dennis (Reynolds), Richard Cunningham (Lord Bute), Tunji Kasim (Adolphus), Rob Maloney (il Dottore reale), Cyril Nri (Lord Danbury) e Hugh Sachs (Brimsley, da adulto).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Corey Mylchreest (@coreymylchreest)

La vera Regina Charlotte d’Inghilterra:

Prima della Principessa moderna, figlia di William e Kate, c’è stata un’altra Charlotte a palazzo, regina consorte di Re Giorgio III. Nata Charlotte (o Carlotta) di Meclemburgo-Strelitz a Mirow, 19 maggio 1744, si sposò nel 1761 con re Giorgio III del Regno Unito, divenendo regina consorte di Gran Bretagna e Irlanda ed elettrice (poi regina) di Hannover.

Charlotte è tuttora la seconda consorte che è rimasta in carica più a lungo, preceduta solamente dal principe Filippo: fu regina consorte dal giorno del matrimonio, l’8 settembre 1761, fino alla sua morte, il 17 novembre 1818, per un totale di 57 anni e 70 giorni.

Come vediamo anche in Bridgerton, re Giorgio III su ammalò di demenza e venne affidato alle cure della moglie, che però non poteva visitarlo frequentemente, a causa del comportamento imprevedibile del sovrano e delle sue occasionali reazioni violente. Charlotte continuò ad appoggiare il marito, anche quando la sua malattia, che si arrivò a diagnosticare come porfiria, peggiorò in età avanzata.

Mentre il figlio, il principe reggente, deteneva il potere reale, ella divenne il tutore legale del consorte dal 1811 fino al 1818, anno in cui ella morì, anche se non lo vide mai per gli ultimi cinque anni della sua vita.

La regina fu una patrona delle arti e conobbe, tra gli altri, Johann Christian Bach e Wolfgang Amadeus Mozart. Aveva inoltre la passione per la botanica e contribuì alla fondazione dei giardini reali di Kew. Giorgio III e la regina Charlotte ebbero quindici figli, tredici dei quali raggiunsero l’età adulta.

