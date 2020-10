Emily in Paris cast: Ecco chi è Lucas Bravo (età, social e curiosità)

Da oggi è disponibile su Netflix la nuova serie di Darren Starr Emily in Paris (guarda il trailer qui). La protagonista (che è anche tra i produttori) è Lily Collins. La serie racconta avventure e sventure lavorative e personale di una giovane americana arrivata a Parigi. Nel cast ci sono anche attori francesi come Lucas Bravo ovvero Gabriel. Ecco biografia, social e qualche curiosità

Lucas Bravo in Emily in Paris ha il ruolo di Gabriel, un misterioso e affascinante cuoco e vicino di casa di Emily. Lucas ha 32 anni anche se non abbiamo trovato la data esatta ma solo l’anno: 1988. In generale, sembra una persona molto riservata perciò circolano pochi gossip. Se volete vederlo in altri ruoli potete guardare Mrs Harris Goes to Paris e Caprice. Ha poi partecipato con un ruolo minore di Antoine anche al film francese La creme de la creme.

Ci sono poi anche collaborazioni con serie tv d’oltralpe come Plus belle la vie o TOC. Sul suo profilo Instagram condivide momenti di vita e privata e lavorativa. Scopriamo quindi che ama molto viaggiare e conoscere le culture locali. Inoltre, ama anche provare sport particolare come il paracadute e viaggiare on the road all’avventura.

Ecco alcuni post dai social dell’attore di Emily in Paris: