Emily In Paris 2 – Netflix: Ecco la recensione (no spoiler) dei nuovi episodi

La seconda stagione di Emily In Paris è disponibile da oggi su Netflix. Dieci episodi di circa 25 / 30 minuti che scorrono in maniera molto meno vivace rispetto alla prima stagione. Ecco una breve recensione no spoiler

Durante la visione dei primi tre episodi della seconda stagione di Emily In Paris ci siamo molto annoiati. Abbiamo avuto come l’impressione che non succedesse nulla o quasi. Abbiamo avvertito una trama piatta come se la storia lasciata aperta dal finale della prima stagione faticasse a prendere vita. Emily (Lily Collins) lavora ancora da Savoir, è ancora innamorata del suo vicino Gabriel ma non può avere una storia con lui per rispetto dell’amica Camille.

I dialoghi ci sono apparsi poco brillanti e molto meno vivaci e divertenti della prima parte. La storia però si risolleva e riesce a catturare l’attenzione grazie ad alcuni personaggi secondari come Mindy e Silvie che sono all’altezza della stagione precedente. Ci sono invece alcune new entry come Alfie (Lucien Laviscount) che non riusciamo ad apprezzare anche se ci fa simpatia perché non sembra avere un ruolo interessante. Lo abbiamo avvertito come una presenza utile al solo scopo di tener vivo un triangolo amoroso che costringesse Emily a una scelta.

Insomma questa seconda stagione di Emily In Paris merita senz’altro per le location, dato che usciamo da Parigi e andiamo per esempio nella splendida Costa Azzurra. Ci è piaciuto poi che gli sceneggiatori abbiamo fatto ascoltare molto più francese giocando spesso sulle lingue. Abbiamo anche apprezzato alcune iniziative di marketing duranti i vari lavori di Savoir come l’omaggio alla Vespa. Nel complesso li abbiamo trovati dieci episodi piacevoli se quello che cercate è una visione senza impegno ma sicuramente meno divertenti dei precedenti.