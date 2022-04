Emily in Paris 3 – Netflix: Alfie continuerà ad avere un ruolo importante

Come già vi avevamo anticipato Emily in Paris ha avuto il via libera per altre due stagioni. Cresce quindi l’attesa per la terza parte e inizia a trapelare qualche indiscrezione. Nei giorni scorsi su Cosmpolitan abbiamo capito per esempio che Alfie (Lucien Laviscount) avrà un ruolo centrale.

Nel finale della seconda stagione di Emily in Paris il ragazzo è sul punto di ripartire per Londra. Inoltre, Emily stava per confessare i suoi sentimenti a Gabriel. L’indecisione della protagonista sembra destinata a continuare. Dato che lo chef è di nuovo insieme a Camille, forse Emily avrà più tempo per continuare a conoscere e capire cosa prova per Alfie.

Emily è davanti a una scelta molto importante, ha raccontato Darren Star in un’intervista. Ha motivi per scegliere un certo numero di porte alla fine della seconda stagione. La nostra sfida è decidere quale di quelle scegliere e perché. Questo scelta sarà il motivo centrale della prossima stagione. Quando vivi in ​​un paese straniero alcune delle domande che ti poni sono: dov’è il mio cuore? È nel posto da cui provengo o nel posto in cui mi trovo in ​​questo momento? Emily cercherà di capirlo.

Darren Star ha infine confessato che pur amando il personaggio di Gabriel prova simpatia anche per Alfie. Amo Alfie, ha affermato. Personalmente non lo eliminerei come personaggio e non credo dovrebbe farlo nemmeno Emily. Dopotutto Londra non è così lontana da Parigi…

