The Northman: il trailer del nuovo film con Anya Taylor-Joy

Dopo il grande successo di Ultima notte a Soho, Anya Taylor-Joy si prepara a tornare al cinema con The Northman: film avventuroso che si ispira a leggende nordiche.

A fianco a lei un cast di star che vedono in primis Alexander Skarsgård nei panni del protagonista. Completano il film Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Ralph Ineson, Kate Dickie, Claes Bang, Björk, Tadhg Murphy, Olwen Fouéré, Ingvar Eggert Sigurdsson, Jon Campling, Murray McArthur e Gustav Lindh.

The Northman uscirà nei cinema il 21 aprile 2022 distribuito da Universal.

Il film è diretto da Robert Eggers, già regista di The Witch e The Lighthouse.

La trama del film

Islanda X° secolo. Il principe nordico Amleth (Alexander Skarsgård) è in cerca di vendita dopo la morte di suo padre. Farà di tutto per ritrovare i suoi assassini, tra cui vi è lo zio. Cresciuto lontano dalla madre e privato del regno, Amleth tornerà per riconquistare quello che è suo di diritto.

Una leggenda, quella di The Northman, che in questo film viene reinterpretata in modo molto interessante dando vita a un racconto che, guardando il trailer, sembra essere molto potente: sia dal punto di vista visivo che narrativo.

Non è un caso infatti che anche un certo signore di nome William Shakespeare, a suo tempo, fosse rimasto colpito da questa storia, rielaborandola nel ben più celebre dramma Amleto.

Non ci resta che attendere per saperne di più. Continuate a seguirci per altri aggiornamenti!