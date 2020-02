Katy Keene: Anticipazioni e nuovi dettagli dello spin-off di Riverdale!

Katy Keene, lo spin-off di Riverdale, è in arrivo il 6 Febbraio come già vi avevamo anticipato. Tuttavia, il pubblico dell’universo Archie Comics potrà avere un’anteprima già nel prossimo episodio episodio della serie madre che sarà infatti un crossover (guarda il promo qui). Tvline ha raccolto qualche anticipazioni da protagonisti e sceneggiatori. Ecco qualche dettaglio in più!

La notizia del crossover era già arrivata qualche mese fa da Roberto Aguirre Sacasa. Veronica andrà a New York e Katy Keene incontrerà Riverdale. Abbiamo pensato che fosse super divertente portare Veronica nel mondo di Katy Keene ancora prima che il pubblico la conosca, hanno detto i produttori. Il fatto che il primo incontro tra le due serie sia un incontro tra due vecchie amiche (Katy e Veronica ndr) lo rende ancora più speciale. Nelle prime immagini vediamo infatti Camila Mendes e Lucy Hale insieme a un bar con molte cose di cui parlare.

Moda, amicizia e sogni

Katy Keene sarà un’uscita dal noir per entrare nella luce, ha detto il co-creatore Michael Grassi. Entreremo nel mondo della moda, della musica e di Broadway. Questa è una serie fatta per i sognatori. Roberto Aguirre Sacasa ha affermato che la serie era un passo obbligato per lo sviluppo dell’universo Archie Comics. Katy è una It Girl, una modella, un’attrice e tutto quello che forma la trama di un fumetto basato sulla moda. Quando abbiamo pensato a un altro show da ideare ci siamo detti: Abbiamo fatto un horror con Le terrificanti avventure di Sabrina. Un crime con Riverdale.

Questa serie rappresenta la svolta ottimista e romantica. Tutti i protagonisti inseguono un sogno, hanno detto i produttori. Uno dei tempi fondamentali sarà il valore dell’amicizia e sarà bello vedere come ognuno c’è per altro in ogni momento. Ci sarà anche spazio per l’amore ma i sogni, l’amicizia e l’affrontare i problemi e le crisi insieme saranno il motivo portante.

Ecco il nuovo teaser trailer di Katy Keene:

The city’s waiting. #KatyKeene premieres Thursday at 8/7c on The CW! Stream next day free only on The CW App. pic.twitter.com/HO8tnd8mYx — Katy Keene (@CWKatyKeene) February 3, 2020