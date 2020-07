Katy Keene cancellata! Lucy Hale dà la notizia e si commuove (VIDEO)

Katy Keene, spin-off del più noto Riverdale, non ha raggiunto i risultati che CW avrebbe voluto e non ha avuto un rinnovo. Lucy Hale, protagonista della serie, ha voluto dare la notizia al pubblico sul suo profilo Instagram. Ecco le sue parole accompagnate da qualche lacrime di emozione!

Ho pensato molto a come dare questa notizia, ha esordito Lucy Hale abbastanza triste. Non volevo semplicemente postare una foto perchè non avrebbe reso bene l’idea di come mi sento riguardo Katy Keene e rispetto a tutto il cast e lo staff. Non abbiamo avuto il rinnovo della seconda stagione e sono cose che succede mi è già successo in passato un paio di volte. Ogni volta è un colpo al cuore perchè comunque c’è tanto lavoro dietro a una serie. Mi sto emozionando ma volevo aveste la notizia direttamente da me.

Sono estremamente grata per aver avuto la possibilità di interpretare questo ruolo che è stato uno dei più belli finora per me. Sono confusa, è una serie molto bella in cui credevo e magari è stato solo sbagliato il momento. L’attrice ha poi ringraziato sceneggiatori, produttori e cast. C’è poi un grazie speciale ai suoi follower che la supportano sempre e le fanno capire di essere fortunata soprattutto in momenti un po’ tristi come quello che sta raccontando. La serie quindi non tornerà su CW ma potrebbe andare in onda o essere riproposta da altre piattaforme. Vi terremo aggiornati!

Ecco il video di Lucy Hale in cui parla della cancellazione di Katy Keene:

From the first #katykeene table read. It seems like a dream. So proud of this show and the beautiful souls who came together to make it.💔 pic.twitter.com/CZsE51uvvR — RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) July 3, 2020