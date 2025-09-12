Ed Sheeran – Symmetry: audio, testo e traduzione della canzone scritto da Laura Boni 12 Settembre 2025 Ed Sheeran ha pubblicato il nuovo disco Play e Symmetry è una delle canzoni d’amore che lo costellano. In questa canzone tornano le ispirazioni della musica indiana come in Sapphire e parte del ritornello cantato in hindi. Acquista il nuovo disco PLAY! Oggi, Ed Sheeran pubblica il suo nuovo album, Play. Dopo aver chiuso il capitolo della sua serie Mathematics, sta coraggiosamente entrando in una nuova fase per il 2025. Artista in continua evoluzione, Play vede Sheeran esplorare nuovi territori musicali attraverso la collaborazione con produttori e musicisti di tutto il mondo, oltre a immergersi più a fondo nei suoni e nei temi senza tempo che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo. Ispirato in parte alla sua esposizione alle culture musicali indiana e persiana – e alle loro sorprendenti connessioni con la tradizione folk irlandese con cui è cresciuto attraverso scale, ritmi e melodie condivisi – ha esplorato un linguaggio musicale senza confini che ha dato all’album un’impronta fresca e distintiva. Su un terreno più familiare, Sheeran ci ricorda perché rimane uno dei cantautori più influenti della sua generazioneEd h, mentre consegna una serie di brani che parlano della sua capacità incondizionata di scrivere ballate. Il risultato è una collezione che gioca sia con il familiare che con il nuovo. Ascolta qui Symmetry di Ed Sheeran: Testo di Symmetry: [Intro] प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा प्यार सजन मेरा, प्यार— प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा प्यार सजन मेरा, प्यार— [Verse 1] I don’t know where you’ve been Cracked the code of feeling We’re alone, two silhouettes just touching skin This is how it begins [Pre-Chorus] Keep me awake till darkness turns into day here I don’t care about time Just give me your night We’re making a painting A candlestick or two faces Put your heart into mine Just give me your night [Chorus] Symmetry प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा प्यार सजन मेरा, प्यार— Symmetry प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा प्यार सजन मेरा, प्यार— [Verse 2] We’ll explode in this space Feel the glow of the flame Tracing roads straight from your neck down to your waist Kill control, let it play [Pre-Chorus] Keep me awake till darkness turns into day here I don’t care about time Just give me your night We’re making a painting A candlestick or two faces Put your heart into mine Just give me your night [Chorus] Symmetry प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा प्यार सजन मेरा, प्यार— Symmetry प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा प्यार सजन मेरा, प्यार— Symmetry [Bridge] Push up the ceiling Push up, push up, push up the ceiling Push up, push up, push up the ceiling Push up, push up, push up the ceiling Symmetry Push up the ceiling Push up, push up, push up the ceiling Push up, push up, push up the ceiling Push up, push up, push up the ceiling [Pre-Chorus] Keep me awake till darkness turns into day here I don’t care about time Just give me your night We’re making a painting A candlestick or two faces Put your heart into mine Just give me your night [Chorus] Symmetry प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा प्यार सजन मेरा, प्यार— Symmetry प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा प्यार सजन मेरा, प्यार— Symmetry प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा प्यार सजन मेरा, प्यार— (Push up the ceiling) (Push up, push up, push up the ceiling) (Push up, push up, push up the ceiling) Symmetry प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा प्यार सजन मेरा, प्यार— (Push up, push up, push up the ceiling) Symmetry Traduzione di Symmetry di Ed Sheeran: [Intro] Amore mio, amato mio, amore mio, amato mio Amore mio, amato mio, amore— Amore mio, amato mio, amore mio, amato mio Amore mio, amato mio, amore— [Verse 1] Non so nemmeno dove sono stato Scoperto il codice del sentimento Siamo soli, due silhouettes che si toccano la pelle Inizia così [Pre-Chorus] Tienimi sveglio finché le tenebre si trasformano in luce Non mi importa del tempo dammi solo la tua notte Stiamo facendo un quadro Un candelabro o due volti metti il tuo cuore nel mio dammi solo la tua notte [Chorus] Simmetria Amore mio, amato mio, amore mio, amato mio Amore mio, amato mio, amore mio Simmetria Amore mio, amato mio, amore mio, amato mio Amore mio, amato mio, amore mio [Verse 2] Esploderemo in questo spazio senti la luce della fiamma traccio strade dritte dal tuo collo alla tua vita basta controllo, giochiamo [Pre-Chorus] Tienimi sveglio finché le tenebre si trasformano in luce Non mi importa del tempo dammi solo la tua notte Stiamo facendo un quadro Un candelabro o due volti metti il tuo cuore nel mio dammi solo la tua notte [Chorus] Simmetria Amore mio, amato mio, amore mio, amato mio Amore mio, amato mio, amore mio Simmetria Amore mio, amato mio, amore mio, amato mio Amore mio, amato mio, amore mio [Bridge] Spingiamo il soffitto Spingiamo, Spingiamo, Spingiamo il soffitto Spingiamo, Spingiamo, Spingiamo il soffitto Spingiamo, Spingiamo, Spingiamo il soffitto Simmetria Spingiamo il soffitto Spingiamo, Spingiamo, Spingiamo il soffitto Spingiamo, Spingiamo, Spingiamo il soffitto Spingiamo, Spingiamo, Spingiamo il soffitto [Pre-Chorus] Tienimi sveglio finché le tenebre si trasformano in luce Non mi importa del tempo dammi solo la tua notte Stiamo facendo un quadro Un candelabro o due volti metti il tuo cuore nel mio dammi solo la tua notte [Chorus] Simmetria Amore mio, amato mio, amore mio, amato mio Amore mio, amato mio, amore mio Simmetria Amore mio, amato mio, amore mio, amato mio Amore mio, amato mio, amore mio