Ed Sheeran – Symmetry: audio, testo e traduzione della canzone

Ed Sheeran ha pubblicato il nuovo disco Play e Symmetry è una delle canzoni d’amore che lo costellano. In questa canzone tornano le ispirazioni della musica indiana come in Sapphire e parte del ritornello cantato in hindi.

Oggi, Ed Sheeran pubblica il suo nuovo album, Play. Dopo aver chiuso il capitolo della sua serie Mathematics, sta coraggiosamente entrando in una nuova fase per il 2025.

Artista in continua evoluzione, Play vede Sheeran esplorare nuovi territori musicali attraverso la collaborazione con produttori e musicisti di tutto il mondo, oltre a immergersi più a fondo nei suoni e nei temi senza tempo che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo. Ispirato in parte alla sua esposizione alle culture musicali indiana e persiana – e alle loro sorprendenti connessioni con la tradizione folk irlandese con cui è cresciuto attraverso scale, ritmi e melodie condivisi – ha esplorato un linguaggio musicale senza confini che ha dato all’album un’impronta fresca e distintiva.

Su un terreno più familiare, Sheeran ci ricorda perché rimane uno dei cantautori più influenti della sua generazioneEd h, mentre consegna una serie di brani che parlano della sua capacità incondizionata di scrivere ballate. Il risultato è una collezione che gioca sia con il familiare che con il nuovo.

Ascolta qui Symmetry di Ed Sheeran:

Testo di Symmetry:

[Intro]

प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा

प्यार सजन मेरा, प्यार—

प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा

प्यार सजन मेरा, प्यार—

[Verse 1]

I don’t know where you’ve been

Cracked the code of feeling

We’re alone, two silhouettes just touching skin

This is how it begins

[Pre-Chorus]

Keep me awake till darkness turns into day here

I don’t care about time

Just give me your night

We’re making a painting

A candlestick or two faces

Put your heart into mine

Just give me your night

[Chorus]

Symmetry

प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा

प्यार सजन मेरा, प्यार—

Symmetry

प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा

प्यार सजन मेरा, प्यार—

[Verse 2]

We’ll explode in this space

Feel the glow of the flame

Tracing roads straight from your neck down to your waist

Kill control, let it play

[Pre-Chorus]

Keep me awake till darkness turns into day here

I don’t care about time

Just give me your night

We’re making a painting

A candlestick or two faces

Put your heart into mine

Just give me your night

[Chorus]

Symmetry

प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा

प्यार सजन मेरा, प्यार—

Symmetry

प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा

प्यार सजन मेरा, प्यार—

Symmetry

[Bridge]

Push up the ceiling

Push up, push up, push up the ceiling

Push up, push up, push up the ceiling

Push up, push up, push up the ceiling

Symmetry

Push up the ceiling

Push up, push up, push up the ceiling

Push up, push up, push up the ceiling

Push up, push up, push up the ceiling

[Pre-Chorus]

Keep me awake till darkness turns into day here

I don’t care about time

Just give me your night

We’re making a painting

A candlestick or two faces

Put your heart into mine

Just give me your night

[Chorus]

Symmetry

प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा

प्यार सजन मेरा, प्यार—

Symmetry

प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा

प्यार सजन मेरा, प्यार—

Symmetry

प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा

प्यार सजन मेरा, प्यार—

(Push up the ceiling)

(Push up, push up, push up the ceiling)

(Push up, push up, push up the ceiling)

Symmetry

प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा

प्यार सजन मेरा, प्यार—

(Push up, push up, push up the ceiling)

Symmetry

Traduzione di Symmetry di Ed Sheeran:

[Intro]

Amore mio, amato mio, amore mio, amato mio

Amore mio, amato mio, amore—

Amore mio, amato mio, amore mio, amato mio

Amore mio, amato mio, amore—

[Verse 1]

Non so nemmeno dove sono stato

Scoperto il codice del sentimento

Siamo soli, due silhouettes che si toccano la pelle

Inizia così

[Pre-Chorus]

Tienimi sveglio finché le tenebre si trasformano in luce

Non mi importa del tempo

dammi solo la tua notte

Stiamo facendo un quadro

Un candelabro o due volti

metti il tuo cuore nel mio

dammi solo la tua notte

[Chorus]

Simmetria

Amore mio, amato mio, amore mio, amato mio

Amore mio, amato mio, amore mio

Simmetria

Amore mio, amato mio, amore mio, amato mio

Amore mio, amato mio, amore mio

[Verse 2]

Esploderemo in questo spazio

senti la luce della fiamma

traccio strade dritte dal tuo collo alla tua vita

basta controllo, giochiamo

[Pre-Chorus]

Tienimi sveglio finché le tenebre si trasformano in luce

Non mi importa del tempo

dammi solo la tua notte

Stiamo facendo un quadro

Un candelabro o due volti

metti il tuo cuore nel mio

dammi solo la tua notte

[Chorus]

Simmetria

Amore mio, amato mio, amore mio, amato mio

Amore mio, amato mio, amore mio

Simmetria

Amore mio, amato mio, amore mio, amato mio

Amore mio, amato mio, amore mio

[Bridge]

Spingiamo il soffitto

Spingiamo, Spingiamo, Spingiamo il soffitto

Spingiamo, Spingiamo, Spingiamo il soffitto

Spingiamo, Spingiamo, Spingiamo il soffitto

Simmetria

Spingiamo il soffitto

Spingiamo, Spingiamo, Spingiamo il soffitto

Spingiamo, Spingiamo, Spingiamo il soffitto

Spingiamo, Spingiamo, Spingiamo il soffitto

[Pre-Chorus]

Tienimi sveglio finché le tenebre si trasformano in luce

Non mi importa del tempo

dammi solo la tua notte

Stiamo facendo un quadro

Un candelabro o due volti

metti il tuo cuore nel mio

dammi solo la tua notte

[Chorus]

Simmetria

Amore mio, amato mio, amore mio, amato mio

Amore mio, amato mio, amore mio

Simmetria

Amore mio, amato mio, amore mio, amato mio

Amore mio, amato mio, amore mio