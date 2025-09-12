GingerGeneration.it

Ed Sheeran – Symmetry: audio, testo e traduzione della canzone

scritto da Laura Boni
Ed Sheeran ha pubblicato il nuovo disco Play e Symmetry è una delle canzoni d’amore che lo costellano. In questa canzone tornano le ispirazioni della musica indiana come in Sapphire e parte del ritornello cantato in hindi.

Oggi, Ed Sheeran pubblica il suo nuovo album, Play. Dopo aver chiuso il capitolo della sua serie Mathematics, sta coraggiosamente entrando in una nuova fase per il 2025.

Artista in continua evoluzione, Play vede Sheeran esplorare nuovi territori musicali attraverso la collaborazione con produttori e musicisti di tutto il mondo, oltre a immergersi più a fondo nei suoni e nei temi senza tempo che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo. Ispirato in parte alla sua esposizione alle culture musicali indiana e persiana – e alle loro sorprendenti connessioni con la tradizione folk irlandese con cui è cresciuto attraverso scale, ritmi e melodie condivisi – ha esplorato un linguaggio musicale senza confini che ha dato all’album un’impronta fresca e distintiva.

Su un terreno più familiare, Sheeran ci ricorda perché rimane uno dei cantautori più influenti della sua generazioneEd h, mentre consegna una serie di brani che parlano della sua capacità incondizionata di scrivere ballate. Il risultato è una collezione che gioca sia con il familiare che con il nuovo.

Ascolta qui Symmetry di Ed Sheeran:

Testo di Symmetry:

[Intro]
प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा
प्यार सजन मेरा, प्यार—
प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा
प्यार सजन मेरा, प्यार—

[Verse 1]
I don’t know where you’ve been
Cracked the code of feeling
We’re alone, two silhouettes just touching skin
This is how it begins

[Pre-Chorus]
Keep me awake till darkness turns into day here
I don’t care about time
Just give me your night
We’re making a painting
A candlestick or two faces
Put your heart into mine
Just give me your night

[Chorus]
Symmetry
प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा
प्यार सजन मेरा, प्यार—
Symmetry
प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा
प्यार सजन मेरा, प्यार—

[Verse 2]
We’ll explode in this space
Feel the glow of the flame
Tracing roads straight from your neck down to your waist
Kill control, let it play

[Pre-Chorus]
Keep me awake till darkness turns into day here
I don’t care about time
Just give me your night
We’re making a painting
A candlestick or two faces
Put your heart into mine
Just give me your night

[Chorus]
Symmetry
प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा
प्यार सजन मेरा, प्यार—
Symmetry
प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा
प्यार सजन मेरा, प्यार—
Symmetry

[Bridge]
Push up the ceiling
Push up, push up, push up the ceiling
Push up, push up, push up the ceiling
Push up, push up, push up the ceiling
Symmetry
Push up the ceiling
Push up, push up, push up the ceiling
Push up, push up, push up the ceiling
Push up, push up, push up the ceiling

[Pre-Chorus]
Keep me awake till darkness turns into day here
I don’t care about time
Just give me your night
We’re making a painting
A candlestick or two faces
Put your heart into mine
Just give me your night

[Chorus]
Symmetry
प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा
प्यार सजन मेरा, प्यार—
Symmetry
प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा
प्यार सजन मेरा, प्यार—
Symmetry
प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा
प्यार सजन मेरा, प्यार—
(Push up the ceiling)
(Push up, push up, push up the ceiling)
(Push up, push up, push up the ceiling)
Symmetry
प्यार सजन मेरा, प्यार सजन मेरा
प्यार सजन मेरा, प्यार—
(Push up, push up, push up the ceiling)
Symmetry

Traduzione di Symmetry di Ed Sheeran:
[Intro]
Amore mio, amato mio, amore mio, amato mio
Amore mio, amato mio, amore—
Amore mio, amato mio, amore mio, amato mio
Amore mio, amato mio, amore—

[Verse 1]
Non so nemmeno dove sono stato
Scoperto il codice del sentimento
Siamo soli, due silhouettes che si toccano la pelle
Inizia così

[Pre-Chorus]
Tienimi sveglio finché le tenebre si trasformano in luce
Non mi importa del tempo
dammi solo la tua notte
Stiamo facendo un quadro
Un candelabro o due volti
metti il tuo cuore nel mio
dammi solo la tua notte

[Chorus]
Simmetria
Amore mio, amato mio, amore mio, amato mio
Amore mio, amato mio, amore mio
Simmetria
Amore mio, amato mio, amore mio, amato mio
Amore mio, amato mio, amore mio

[Verse 2]
Esploderemo in questo spazio
senti la luce della fiamma
traccio strade dritte dal tuo collo alla tua vita
basta controllo, giochiamo

[Pre-Chorus]
Tienimi sveglio finché le tenebre si trasformano in luce
Non mi importa del tempo
dammi solo la tua notte
Stiamo facendo un quadro
Un candelabro o due volti
metti il tuo cuore nel mio
dammi solo la tua notte

[Chorus]
Simmetria
Amore mio, amato mio, amore mio, amato mio
Amore mio, amato mio, amore mio
Simmetria
Amore mio, amato mio, amore mio, amato mio
Amore mio, amato mio, amore mio

[Bridge]
Spingiamo il soffitto
Spingiamo, Spingiamo, Spingiamo il soffitto
Spingiamo, Spingiamo, Spingiamo il soffitto
Spingiamo, Spingiamo, Spingiamo il soffitto
Simmetria
Spingiamo il soffitto
Spingiamo, Spingiamo, Spingiamo il soffitto
Spingiamo, Spingiamo, Spingiamo il soffitto
Spingiamo, Spingiamo, Spingiamo il soffitto

[Pre-Chorus]
Tienimi sveglio finché le tenebre si trasformano in luce
Non mi importa del tempo
dammi solo la tua notte
Stiamo facendo un quadro
Un candelabro o due volti
metti il tuo cuore nel mio
dammi solo la tua notte

[Chorus]
Simmetria
Amore mio, amato mio, amore mio, amato mio
Amore mio, amato mio, amore mio
Simmetria
Amore mio, amato mio, amore mio, amato mio
Amore mio, amato mio, amore mio

Laura Boni

Giornalista, appassionata di film e serie tv, fashion e beauty addicted, ma soprattutto un'inguaribile sognatrice

