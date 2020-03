Disney+: ecco quando arriveranno i nuovi episodi delle serie tv

Come sapete Disney+ è arrivato ieri in Italia con un catalogo ricco di serie tv e film. Tra le nuove serie tv disponibili sulla piattaforma ci sono High School Musical, The Mandalorian ed Elena diventerò Presidente. Ovviamente non sono solo questi i nuovi prodotti della Disney. Con il passare del tempo il catalogo diventerà sempre più ampio.

Con oltre 500 film, 26 produzioni originali esclusive, tra film e serie, e migliaia di episodi televisivi di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e altri, quella della Disney è la nuova casa dello streaming di alcune delle storie più amate al mondo.

Se vi siete già abbonati avrete probabilmente già iniziato a vedere qualche serie tv tra queste. Come avrete notato per ora sono disponibili solo i primi due episodi delle nuove serie, ma presto saranno disponibili gli altri.

Quando arriveranno i prossimi episodi:

La Disney Italia ha annunciato che i prossimi episodi delle nuove serie tv, tra cui The Mandalorian e High School Musical, arriveranno su Disney+ venerdì 27 marzo alle ore 9:00.

Quanto costa il servizio

Il prezzo della piattaforma in Italia è confermato a €6,99 al mese o €69,99 all’anno.

I contenuti inediti

A partire da oggi, gli abbonati potranno godere di 26 produzioni originali tra cui The Mandalorian, la prima epica serie evento in live-action di Star Wars; Lilli e il Vagabondo, la nuova versione live-action del classico animato del 1955; High School Musical: The Musical: La Serie, la nuova serie televisiva ambientata nella vera East High vista già nei film di grande successo; Il Mondo Secondo Jeff Goldblum, la docu-serie di National Geographic; Marvel’s Hero Project, che celebra straordinari ragazzi che fanno la differenza nelle loro comunità; Encore!, che vede la talentuosa Kristen Bell come produttore esecutivo; The Imagineering Story, un documentario suddiviso in sei parti diretto e prodotto da Leslie Iwerks, regista nominata agli Emmy e agli Oscar, e le raccolte di corti animati SparkShorts e I Perché di Forky dei Pixar Animation Studios.