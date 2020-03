Coronavirus: su Wattpad le fan fiction dedicate a Giuseppe Conte

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è diventato un vero e proprio idolo in Italia, durante l’emergenza Coronavirus. Dopo le bimbe che hanno spopolato tra Instagram e Twitter, il fan club del Presidente sta prendendo una nuova piega, spopolando anche su Wattpad.

Nelle ultime settimane sono tantissime le fan action su Conte apparse nel noto sito che raccoglie i racconti dei fan su argomenti più disparati. In origine furono le fancam, mini video con sottofondo a tema musica kpop che hanno fatto impazzire il web e il pubblico tanto da far nascere un nuovo fan club: Le Bimbe di Giuseppe Conte.

wattpad è stato invaso dalle fan fiction su conte sto malissimo pic.twitter.com/VqQRZD89r8 — marianna ⎊ (@heartmarils) March 24, 2020

Le fan fiction non sono altro che dei racconti fantastici, con protagonista di solito personaggi delle serie tv, film o cantanti. Probabilmente mai nessuna figura politica era diventata oggetto di fan fiction online da parte di fan sfegatate che ormai lo osannano proprio come un teen idol. Se avete modo di spulciare Wattpad fateci sapere se ci sono fan fiction interessanti che vanno lette. Il web comunque cerca di esorcizzare come può l’emergenza Coronavirus, inventando dei pretesti per ridere e stare allegri durante un momento sicuramente difficile per tutti quanti.