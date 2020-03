Ottanta auguri Mina! ecco i video dei suoi brani più famosi!

Oggi, 25 Marzo 2020, Mina compie ottant’anni!

A lei appartiene una delle più belle voci della musica italiana, che non appare in pubblico dallʼagosto del 1978.

Una vera diva che, nonostante si sia ritirata a vita privata a soli 38 anni, ha continuato in questi anni ad essere presente nel nostro panorama musicale.

Mina ha inciso oltre 1500 brani, tra cui capolavori indelebili come “Tintarella di Luna”, “Una zebra a Pois”, “Il cielo in una stanza”, “Le mille bolle blu“, “Renato”. “E’ l’uomo per me”, “Brava”, “Stessa spiaggia stesso mare”, “Grande, grande, grande”, “Se telefonando”, “Oggi sono io”, “L’importante è finire”, “Questione di Feeling”.

Qui di sotto trovate i video di Mina!

Tintarella di luna -- 1959



Mina - Tintarella di luna 1959

Nessuno -- 1959



Mina - Nessuno

Una zebra a pois -1960



Mina - Una zebra a pois

Il cielo in una stanza -- 1960



IL CIELO IN UNA STANZA MINA

Le mille bolle blu -1961



Mina - Le Mille Bolle Blu (1961)

Renato -1962



MINA- Renato [Caroselli I.I.B.]

Città vuota -- 1963



Mina - Citta' vuota

Brava -- 1965



Mina - Brava

Se telefonando -1966



mina - se telefonando

La banda -- 1967



Mina - La banda

Vorrei che fosse amore -- 1968



Mina - Vorrei che fosse amore

Amor Mio -- 1971



Mina - Amor mio (1971)

Non gioco più -- 1974



Mina - Non gioco più

Questione di feeling -- 1985



Riccardo Cocciante e Mina - Questione di feeling

Volami nel cuore -- 1996



Mina - Volami nel cuore (1996)

Oggi sono io -- 2001



MINA "Oggi sono io"

Acqua e sale -- 2003



Mina e Adriano Celentano - Acqua e sale

Amami Amami -- 2016



MinaCelentano - Amami Amami (Video Ufficiale) (Mina e Celentano)

Luna diamnte -- 2019