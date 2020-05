Disney Channel chiude: ricordiamo i 5 show più belli!

Una notizia in queste ore vi avrà sconvolto: Disney Channel chiude i battenti. La fine di una vera e propria epoca che ha segnato per lunghissimo tempo almeno due generazioni e per aver portato una ventata di aria fresca al nostro palinsesto. Sono tantissime le serie targate Disney che ci hanno accompagnato negli anni 2000 e scegliere le più belle è davvero difficile.

Mentre cerchiamo di fare pace con la nostra coscienza scegliendo quelle che più hanno segnato un’intera generazione non possiamo anche citare alcuni dei capolavori di animazione come Kim Possible, la Famiglia Proud o ancora Ricreazione. Di seguito vi citiamo però le 5 serie migliori: e voi quale preferite?

Le 5 migliori serie targate Disney Channel

RAVEN

That’s So Raven è probabilmente stata la prima a entrarci nel cuore. Soprattutto se siete nati negli anni ’90 non potrete dimenticare le avventure di questa ragazzina delle scuole medie la cui particolarità è avere delle visioni. Come si dice in Spiderman “da grandi poteri derivano grandi responsabilità” e non sempre le sue visioni e il modo in cui cerca di rimediare la porteranno a fare la cosa giusta. Ovviamente si trova anche a fronteggiare i classici problemi di un’adolescente: per fortuna ha due amici incredibili a darle sostegno e una famiglia sempre presente!

LIZZIE MCGUIRE

Un’altra serie che è stata simbolo di una generazione è sicuramente Lizzie McGuire. Oltre a lanciare la carriera di Hilary Duff è diventata l’emblema per tutte le ragazzine un po’ goffe e impacciate che nonostante i mille problemi da ragazze riescono sempre a fronteggiare tutto con il sorriso. Anche Lizzie è inseparabile dai suoi amici Gordo e Miranda.

HANNAH MONTANA

In una classifica del genere non può mancare quella che è stata senza dubbio una delle serie più popolari di sempre su Disney Channel. Hannah Montana è stato un vero e proprio fenomeno mondiale in tutti i termini che potete immaginare. Dal merchandise, ai concerti alla popolarità che ha dato alla sua protagonista: Miley Cyrus. Una giovane ragazza con una doppia vita: ragazza normale di giorno e popstar di notte. Quasi come un nuovo supereroe nell’era moderna. Non si può pensare al canale Disney senza parlare della popolarità di HM.

I MAGHI DI WAVERLY

Una delle serie più longeve del marchio di Topolino che ha anche avuto l’audacia di fare un paio di film per la tv. I fan l’hanno adorata e hanno imparato a fare lo stesso con la sua protagonista: Selena Gomez. I Maghi di Waverly parla della storia della famiglia Russo, composta appunto da maghi. Una serie che vedrà i tre giovanissimi fratelli cimentarsi con incantesimi, non sempre ben riusciti.

VIOLETTA

Spazio è riservato anche alle telenovela argentine, come Violetta che nel suo genere ha conquistato anche lei il pubblico. Di qualche hanno più tardi rispetto alle altre colleghe (è andata in onda dal 2012 al 2015) ha riportato in auge il canale Disney rappresentando un vero e proprio fenomeno per i ragazzi più giovani. Tour, merchandise e tanto altro ancora, diventando un fenomeno mondiale.