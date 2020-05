Me Contro Te: 10 minuti del film online (e come guardarlo in streaming)

Come promesso i Me Contro Te hanno caricato online i primi 10 minuti del loro film, Me Contro Te – La Vendetta del Signor S. La clip è disponibile sul canale YouTube del duo ed è anticipata da un’introduzione fatta proprio da Luì e Sofì per l’occasione.

Guarda la clip con i 10 minuti del film:

ME CONTRO TE IL FILM - LA VENDETTA DEL SIGNOR S (Primi minuti)

Watch this video on YouTube

Ma non è finita qui. Da oggi infatti il film dei Me Contro Te è disponibile anche online per la visione.

Come guardare il film?

Per guardare il film in streaming basterà seguire le indicazioni di Luì e Sofì nel video. Ossia cliccare nell’apposito link situato proprio sotto il video. Ma non è finita qui. Il film sarà disponibile su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. A partire dal 14 Maggio il film sarà invece disponibile anche per il noleggio su Sky Primafila, Infinity e VVVVID.

Il film è diretto da Gianluca Leuzzi, da un soggetto degli stessi youtubers Luigi Calagna e Sofia Scalia. La sceneggiatura è stata scritta da loro insieme a Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia.

La trama del film:

Il Signor S sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I simpaticissimi Luì e Sofì saranno chiamati a impedirglielo in una nuova avventura, regalando ai loro piccoli fan e a tutte le famiglie divertimento e tante sorprese.

LEGGI ANCHE: Me contro te svelano chi è il Signor S e come si sono conosciuti (video!)

L’esordio al cinema del duo:

Me Contro Te – La vendetta del Signor S rappresenta l’esordio al cinema del duo di youtubers, coppia anche nella vita reale. Visto l’enorme successo della pellicola è molto probabile che ben presto li vedremo tornare sul grande schermo con una nuova storia. Tempo fa li abbiamo incontrati, CLICCA QUI per scoprire che cosa ci hanno detto al riguardo.

Nel frattempo vi segnaliamo che il suo sta per fare uscire un nuovo libro che sarà disponibile dal 5 maggio!