Disney+, Hannah Montana: come sono oggi i membri del cast

Disney+ ha riportato alla nostra attenzione alcuni dei classici del suo palmares, insieme ad alcune delle serie più iconiche di Disney Channel. Tra queste c’è sicuramente Hannah Montana che ha segnato una generazione e ha dato il via alla carriera di Miley Cyrus.

Mentre impazzano i rewatch della vita di Miley Stewart e del suo alterego con la parrucca bionda, in molti si saranno chiesti ma che fine ha fatto il cast della serie? Noi di Gingergeneration.it vi diamo un piccolo aggiornamento su come sono oggi gli attori di questa famosissima serie.

MILEY CYRUS

Non ha certo bisogno di presentazione e possiamo senza dubbio dire che la sua fama la precede. Oggi Miley si colloca tra le stelle del firmamento della musica pop ed è diventata un’icona a 360°. Dopo aver rilasciato il suo EP She Is Coming finito un po’ in sordina, la cantante si è un po’ data alla macchia almeno per quanto riguarda le scene musicali. A oggi la troviamo impegnata su più fronti: da un lato con la sua Happy Hippie Foundation, un’associazione che raccoglie fondi per i più bisognosi, principalmente senza tetto e comunità LGBTQ; dall’altro nei giorni di emergenza Coronavirus si è improvvisata conduttrice di un talk show creando il suo format Bright Minded. La musica è sempre la priorità numero 1 di Miley ma vedremo bene la giovane Hannah Montana anche in una veste diversa.

BILLY RAY CYRUS

Padre sul piccolo schermo e nella realtà, Billy Ray Cyrus come saprete è un cantante country molto famoso soprattutto negli anni ’90, quando la sua Achy Breaky Heart aveva spopolato le charts. Oltre a dedicarsi alla vita di padre e marito in Tennessee, Billy si è reso di recente protagonista del famosissimo Remix Old Town Road con Lil Nas X, diventato un vero e proprio tormentone in tutto il mondo!

EMILY OSMENT

Nella serie interpretava i panni di Lilly/Lola, la migliore amica della protagonista. In pochi sapranno che Emily oltre a essere un’attrice è anche una cantante niente male. Durante la serie aveva già inciso alcune canzoni, come All The Way Up e Let’s Be Friends. Dal 2014 al 2018 è stata protagonista della serie Young&Hungry prodotta da Ashley Tisdale e ha recitato anche nelle sitcom Mom e Il Metodo Kominsky. Nell’ambito della musica, Emily è tornata ma con uno pseudonimo: Blue Biird. When I Loved You è l’EP della cantate che ha scelto uno stile un po’ più country per il suo ultimo lavoro, rilasciato nel 2019.

MITCHEL MUSSO

All’inizio della sua carriera con Disney Channel anche lui aveva provato a sfondare nel mondo della musica ma senza troppo successo. Nonostante questo il suo album di debutto, rilasciato nel 2009 aveva debuttato alla 19esima posizione della Billboard Hot 200. Il nostro Oliver ha continuato a bazzicare nell’universo Disney recitando in alcuni film e serie televisive. Nel 2011 fu arrestato dalla polizia per essersi messo alla guida in stato di ebrezza ma riuscì ad uscirne con una denuncia e il pagamento di una multa salata. Mitchel ha capito il suo errore ma questo a quei tempi gli costò il licenziamento dalla serie Pair Of Kings di cui era uno dei protagonisti. Ad oggi non sappiamo molto dalla sua vita, anche sui social non è molto attivo. Probabilmente ha optato per una vita lontano dai riflettori.

JASON EARLES

Jackson, fratello di Miley Stewart, all’epoca delle riprese della serie aveva ben 33 anni e nonostante questo interpretava alla grande il ruolo di un 16enne. Nel 2017 l’attore si è sposato con la sua compagna Katie Drysen e parte del cast era presente al lieto evento (Emily Osment tra tutte). Jason ha spesso incontrato i suoi ex colleghi di avventure come testimoniano le numerose foto di reunion del cast di HM. Attualmente recita nella serie per ragazzi Hotel Du Loone.

MOISES ARIAS

Uno dei personaggi più esilaranti della serie, abbiamo visto crescere Rico nelle stagioni di HM. Negli ultimi anni ha avuto ruoli in diversi film come Pitch Perfect 3 e Five Feet Apart (A un metro da te con Cole Sprouse). Nel 2020 sarà in due produzioni: King Of Staten Island e Samaritan. Ad oggi l’attore è anche un fotografo, il suo profilo Instagram è infatti pieno di ritratti tra cui anche immagini di Justin Bieber, Hailey Baldwin, Kendall Jenner e molti altri.

CODY LINLEY

Interesse amoroso di Miley per quasi tutte le stagioni, Cody ha interpretato il ruolo del bello e famoso Jack Ryan. Di recente ha recitato nei film Sharknado 4 e 5 e ha partecipato all’edizione americana di Dancing With The Stars, ballando con Julianne Hough. Ad oggi è anche insegnante di teatro e tiene dei corsi anche online.