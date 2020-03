Disney+, I Maghi di Waverly: come sono oggi i membri del cast

Su Disney+ non manca di certo scelta per fare un tuffo nel passato e le serie di Disney Channel possono essere un buon metodo. I Maghi di Waverly, per esempio, hanno lanciato tra tutte la carriera di Selena Gomez come attrice e come cantante, ma che fine hanno fatto gli altri membri del cast?

Noi di Gingergeneration.it vogliamo darvi qualche aggiornamento sugli attori di questa serie degli anni 2000: come saranno oggi? Scopriamolo insieme.

SELENA GOMEZ

La cantante ha da poco rilasciato il suo nuovo album Rare e si appresta al lancio anche di una propria linea di make up, la Rare Beauty che sarà disponibile questa estate. Nonostante sia sempre più spesso assente dai riflettori, Sel continua a lavorare sodo in particolar modo per i fan che non l’hanno abbandonata durante i momenti difficili. Nel 2017 ha rischiato la vita a seguito del trapianto di rene, necessario visto la sua insufficienza renale causata da una malattia autoimmune: il Lupus di cui soffre ormai da diversi anni. Per lei è stato un campanello da allarme a rivedere la sua intera vita e a viverla sempre al pieno. In quell’anno la cantante era tornata anche con l’ex storico Justin Bieber. Una storia durata solo qualche mese prima che lui convolasse a nozze con la modella Hailey Baldwin. Nella sua recente carriera di attrice ha recitato nel film di Woody Allen, Un giorno di pioggia a New York.

DAVID HENRIE

Il nostro Justin Russo ha continuato a recitare in alcune produzioni minori e ad essere molto attivo sui social con un profilo Instagram davvero molto interessante e ricco di collaborazioni. Nel 2017 ha sposato la sua migliore amica e fidanzata storica Maria Cahill, alla presenza di tutto il cast de I Maghi! Il 20 marzo del 2019 è nata la loro primogenita, Pia Francesca. Per i tv series addicted ricordere David anche nel ruolo del figlio di Ted nella popolarissima sitcom How I Met Your Mother. Nel 2018 è stato arrestato all’aeroporto di Los Angeles per possesso di armi da fuoco, uno scivolone non da poco ma che si è concluso immediatamente con tanto di scuse pubbliche da parte dell’attore.

JAKE T. AUSTIN

Il piccolo di casa è cresciuto e oggi Jake non è più un ragazzino. Dopo aver recitato ne I Maghi di Waverly ha avuto un importante ruolo nella serie ABC, The Fosters prima che il suo ruolo fosse sostituito da Noah Centineo. Ha partecipato al film The Emoji Movie ed è stato scritturato nel cast del thriller Adverse, non ancora rilasciato. Dal 2015 è fidanzato con Danielle Ceasar: i due si sono conosciuti sui social, perché la ragazza era una grande fan dell’attore. A volte i sogni diventano realtà.

JENNIFER STONE

Oltre alla carriera di attrice che non ha mai abbandonato, oggi la spumeggiante Harper è anche un’infermiera. Una vita movimentata per Jennifer che non rinuncia a nessuna delle sue passioni. Di recente è stata scritturata per il film The Perfect Night ancora in fase di registrazione.

MARIA CANALS BARRERA

Dopo il ruolo ne I Maghi ha recitato nel revival di Fuller House e in un episodio di Young&Hungry. Durante il periodo Disney Channel è stata anche la mamma televisiva di Demi Lovato nei film Camp Rock e Camp Rock 2: The Final Jam. Maria è sposata e ha due figlie Madeline e Bridge, la seconda diventata una star su TikTok grazie alla sua incredibile voce.

DAVID DELUISE

Papà Russo ha partecipato di recente ad alcuni episodi di seri popolarissime come NCIS e Shameless mentre l’ultimo ruolo sul grande schermo risale al 2018 con il film Unbroken. Da anni è sposata con Julia una doppiatrice originaria della Germania.

GREGG SULKIN

Il bello e tenebroso lupo mannaro diventato interesse amoroso di Alex durante la serie ha oggi un discreto seguito come attore. Attualmente fidanzato con la modella Michelle Randolph, è stato in passato legato anche a Bella Thorne. Nato e cresciuto in Inghilterra, Gregg ha ottenuto diversi ruoli in serie e film americani. Ha recitato nella serie MTV Faking It, ha interpretato il ruolo del fratello di Ezra in Pretty Little Liars ed è stato protagonista della serie Runaways. Sul grande schermo ha recitato nel film Netflix A Cinderella Story: Christmas Wish al fianco di Laura Marano e sta attualmente girando altri due film.