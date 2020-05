Hollywood – Netflix cast: Ecco 5 curiosità su Darren Criss

Da oggi è disponibile su Netflix Hollywood, la nuova serie di Ryan Murphy (guarda il trailer). Tra i protagonisti un volto noto delle serie tv ovvero Darren Criss. Ecco cinque curiosità sull’attore (noto per la serie cult Glee) che forse non sapevate.

#1 Hollywood non è il primo lavoro che Darren Criss svolge insieme a Ryan Murphy. I due infatti avevano già collaborato nel 2016 per la serie crime: American Horror story. Un drama che raccontava l’assassinio di Gianni Versace e che è andato in onda in chiaro anche su Rai4 per chi se lo fosse perso.

#2 Darren Criss ha partecipato a una serie dell’universo Marvel anzi due. Infatti ha preso parte al crossover musical di The Flash e Supergirl. Con il nostro Flash e la nostra Supergirl ex star di Glee, come avremmo potuto non farli andare contro un’altra amata star del noto musical, Darren Criss? aveva detto il produttore esecutivo Andrew Kreisberg. Siamo rimasti affascinanti dal suo talento nel corso degli anni e non vediamo l’ora di vedere cosa farà con Music Meister.

#3 Nonostante la giovane età ha già messo alla prova le sue abilità come cantante, attore e compositore. Infatti, recita da quando era un bambino e non ha mai perso la passione. Già ai tempi dell’università ha dimostrato un grande talento nel 2009 ha messo in scena un musical su Harry Potter per cui ha composto da solo tutte le musiche.

#4 Ha vissuto in Italia. L’attore che vedremo su Netflix in Hollywood ha vissuto per circa sei anni e mezzo in Italia quando frequentaava l’università. Dove? Ad Arezzo. Questo soggiorno gli è stato utile per la lingua, Darren parla infatti fluentemente l’italiano.

#5 Ha un fratello musicista. Chuck Criss, fratello maggiore, è uno dei componenti della band Freelance Whales, abbastanza nota in America. Con lui, Darren Criss ha suonato il basso durante un concerto al Radio City Music Hall.